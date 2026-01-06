Cómo les fue a los argentinos en la exigente Etapa 3 del Rally Dakar

La Etapa 3 del Rally Dakar 2026 se disputó este martes íntegramente en Alula, Arabia Saudita, y volvió a poner a prueba a pilotos y navegantes con un recorrido exigente . Para los competidores argentinos fue una jornada intensa, con resultados variados y una clasificación general que comenzó a tomar forma.

En motos , Luciano Benavides (#77) completó un día destacado pese a sufrir tres caídas sin consecuencias físicas . El salteño finalizó cuarto en la etapa y escaló hasta el quinto puesto de la general, quedando a 11m06 del líder, el australiano Daniel Sanders, su compañero en KTM, en una jornada que describió como "muy peligroso".

También dentro de las dos ruedas, pero en la división Rally2, Juan Santiago Rostan (#40) avanzó hasta el puesto 40 del acumulado, mientras que Leonardo Cola (#37) se ubica 46°. Ambos continúan en competencia con el objetivo principal de completar el recorrido hasta la meta final del 17 de enero.

La actuación de Luciano Benavides reafirmó su regularidad en una categoría altamente competitiva, dominada en esta etapa por Honda, que logró el 1-2 con el español Tosha Schareina y el estadounidense Ricky Brabec. Para los argentinos en Rally2, la prioridad sigue siendo sostener el ritmo y evitar errores que comprometan la continuidad.

En la categoría Autos, el liderazgo volvió a cambiar de manos y quedó en poder del estadounidense Mitch Guthrie , en una jornada sorpresivamente dominada por el Ford Raptor. En Challenger, el pampeano David Zille y el cordobés Sebastián Cesana (#305) cedieron la punta y ahora marchan quintos, a 12m04 del nuevo líder, el sudafricano Yasir Seaidan.

La nota positiva llegó con el triunfo de etapa del navegante argentino Augusto Sanz, junto a la neerlandesa Puck Klaasen (#302), quienes ahora son escoltas en la general. En tanto, Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini (#300) lograron recuperarse con un cuarto puesto diario y se ubican sextos en el acumulado. El mendocino Bruno Jacomy, como copiloto del chileno Lucas Del Río (#338), se mantiene cuarto.

Puck Klaassen augusto sanza Puck Klaassen celebró su primera victoria de etapa en el Dakar junto al argentino Augusto Sanz, en la categoría Challenger. Instagram @puck.klaassen

Side by Side, categorías especiales y lo que viene

En Side by Side, Jeremías González Ferioli y Gonzalo Rinaldi (#406) lograron un valioso quinto puesto de etapa que les permitió escalar hasta la 21ª posición general, mientras que Manuel Andújar y Andrés Frini (#405) finalizaron 13° y siguen novenos en la tabla acumulada.

En las divisiones especiales, Benjamín Pascual (#1000) continúa al frente del Dakar Future Mission 1000 con la moto eléctrica del equipo Segway, mientras que Gastón Mattarucco, como navegante del colombiano Javier Vélez (#706), se ubica 60° en Classic.

La Etapa 4 se largará este miércoles de madrugada, hora argentina, con formato maratón, 417 kilómetros cronometrados y sin asistencia externa hasta el jueves, nuevamente con inicio y final en Alula.