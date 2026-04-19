Boca se consagró campeón de América en básquet: venció a Sesi Franca de Brasil en la final

Boca Juniors escribió una de las páginas más importantes de su historia en el básquet al derrotar 86-72 a Sesi Franca en la final disputada en el estadio de Obras Sanitarias. Con este triunfo, el conjunto argentino se quedó por primera vez con la Basketball Champions League Americas, tras una actuación firme y consistente de principio a fin.

El equipo dirigido por Nicolás Casalánguida llegó a la definición con una espina reciente: la caída en la final de 2025 frente a Flamengo. Sin embargo, en esta edición mostró otra versión, más sólida y competitiva, que incluso le permitió eliminar al conjunto brasileño en semifinales con claridad.

El cierre del torneo también tuvo protagonismo uruguayo: Nacional se quedó con el tercer lugar luego de superar con amplitud a Flamengo, completando así el podio del Final Four.

El desarrollo del encuentro arrancó con mucha intensidad y protagonismo compartido, pero con el correr de los minutos Boca empezó a inclinar la balanza a su favor. La clave estuvo en su capacidad para sostener la presión defensiva y encontrar variantes en ataque.

En ese tramo inicial, José Vildoza Scala tomó protagonismo con un arranque muy efectivo que le permitió al Xeneize marcar diferencias en el tanteador. A su vez, el aporte en la pintura fue determinante para equilibrar el juego frente a un rival con poder ofensivo.

boca final basquet Boca dominó la final y levantó por primera vez el trofeo continental. X @BasquetBocaJrs

La defensa como punto de quiebre

El segundo cuarto cambió el tono del partido. Boca redujo el ritmo, apostó a un juego más físico y encontró en la defensa su principal fortaleza. Esa solidez le permitió controlar a Franca y mantener la ventaja sin necesidad de un alto volumen de anotación.

El equipo argentino mostró disciplina táctica y supo elegir los momentos para acelerar. De esa manera, se fue al descanso con una diferencia favorable y con la sensación de tener el partido bajo control.

Un cierre sin sobresaltos para la consagración

En la segunda mitad, Boca manejó los tiempos con inteligencia. Cada intento de reacción del conjunto brasileño fue neutralizado con respuestas inmediatas, lo que le permitió sostener la distancia en el marcador.

En el tramo final no hubo lugar para sorpresas: el equipo de Casalánguida administró la ventaja con autoridad y selló el triunfo que lo consagró campeón de América por primera vez. Scala fue la gran figura de la noche, con 18 puntos, cinco asistencias y seis rebotes, liderando a un equipo que hizo historia.