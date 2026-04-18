Mientras River corre para mejorar el campo de juego del Monumental, Boca aprovechó y resembró la Bombonera

El estado del campo de juego del Monumental genera preocupación en River Plate, mientras Boca Juniors ya reacondicionó la Bombonera pensando en el Superclásico.

El estado del campo de juego del Monumental mostró varias marcas el miércoles ante Carabobo y genera preocupación en River de cara al Superclásico.

River y Boca empiezan a jugar el Superclásico mucho antes del pitazo inicial. Esta vez, el foco no está solo en los nombres ni en los esquemas, sino en algo clave: el estado del campo de juego. Mientras en Núñez todavía trabajan para recuperar el Monumental, en la Ribera ya hicieron los deberes.

El estadio de River quedó golpeado tras los recitales de AC/DC y eso se notó en los últimos partidos. Sectores con arena, zonas desparejas y un terreno lejos de su mejor versión encendieron la alarma a días del cruce más importante del semestre.

El preocupante estado del campo de juego del Monumental El preocupante campo de juego del Monumental a dos días del Superclásico. El preocupante campo de juego del Monumental a dos días del Superclásico. Video: TyC Sports

En ese contexto, el equipo de Eduardo Coudet acelera tareas para que el campo llegue en condiciones aceptables. No sobra tiempo y cada día cuenta en una carrera contrarreloj que preocupa puertas adentro.

Del otro lado, Boca jugó su propio partido. Aprovechando una seguidilla de encuentros como visitante, el club realizó el resembrado del césped de La Bombonera pensando en el invierno y en la recta final de la temporada.