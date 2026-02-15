Boca recibe a Platense en la Bombonera con el objetivo de volver a sumar de a tres: hora y cómo ver en vivo

El Boca de Claudio Úbeda recibe en Brandsen 805 al Calamar con la obligación de ganar y cambiar la pálida imagen mostrada en Liniers

Boca recibe a Platense en la Bombonera por la quinta fecha del torneo Apertura.

Boca Juniors recibirá este domingo a Platense, por la quinta fecha de la Zona A del Torneo Apertura, en busca de un triunfo que le permita acomodarse tras la derrota en su última presentación ante Vélez.

El encuentro, que se llevará a cabo en el Estadio Alberto J. Armando (más conocido como “La Bombonera”) a partir de las 19:30 y se podrá ver a través de ESPN Premium. El árbitro será Sebastián Zunino, mientras que en el VAR estará Jorge Baliño.

Boca está obligado a ganar ante su gente Boca llega a este encuentro envuelto en dudas, luego de la derrota 2-1 ante el Vélez de Guillermo Barros Schelotto. Los dirigidos por Claudio Úbeda se mantuvieron con seis puntos, por lo que marchan sextos en la Zona A. En caso de reencontrarse con el triunfo, el “Xeneize” podría terminar la fecha cerca de los líderes, aunque si sufre una nueva derrota caería fuera de la zona de clasificación a los playoffs.

Vélez Boca Boca viene de perde ante Vélez en Liniers. Fotobaires La única incógnita en el 11 inicial pasa por el lateral derecho de la defensa, donde aún no está definido si dicha posición será ocupada por Juan Barinaga o Marcelo Weigandt.

Platense no llega de la mejor manera Platense, por su parte, había tenido un gran inicio en el Torneo Apertura, producto de los siete puntos sumados en las primeras tres fechas. Sin embargo, en su última presentación sufrió mucho la falta de efectividad y perdió 1-0 ante Independiente, que aprovechó una de las pocas situaciones claras que tuvo. Actualmente el Calamar, que es dirigido por Walter Zunino, ocupa el quinto puesto en la Zona A.