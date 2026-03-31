¡Bizarro! Un hincha irrumpió en la conferencia de Scaloni "para ayudar a Argentina": qué le dijo y la reacción del DT

Tras la victoria de la Selección argentina sobre Zambia, un fanático interrumpió la rueda de prensa para hablarle directamente a Lionel Scaloni.

La Selección argentina cerró la fecha de amistosos de marzo con una contundente goleada por 5-0 sobre Zambia en la Bombonera, en lo que fue la despedida ante el público en la previa de la convocatoria final para el Mundial 2026. Lionel Scaloni habló tras el encuentro, pero no pudo abocarse plenamente al análisis del juego.

Es que en medio de la rueda de prensa, mientras terminaba de responder una pregunta sobre el partido, irrumpió de manera sorpresiva un hincha que no parecía estar en sus cabales y que nadie sabía cómo hizo para ingresar a la sala, e interrumpió la conferencia para protagonizar un incómodo y bizarro momento.

El incómodo momento que vivió Lionel Scaloni en conferencia de prensa El incómodo momento que vivió Lionel Scaloni en conferencia de prensa "¿Qué tal, todo bien? Yo soy un francoargentino. Francia y Argentina para mí son los dos mejores equipos del mundo. Más que Brasil, más que España. Quiero ayudar", comenzó a exponer el fanático, mientras el entrenador oriundo de Pujato escuchaba como si se tratara de una intervención más de la prensa y se generaba una atmósfera de confusión generalizada en el salón.

Tras esto, cuestionó la jerarquía de los rivales que enfrentó la Selección en la fecha FIFA: "¿Para vos jugar contra Mauritania y Zambia te dio un parámetro del nivel de Argentina? Porque Francia con un equipo C le ganó a Colombia. Yo quiero que ustedes estén preparados, porque Francia tiene un muy buen equipo, es más que España, más que Brasil. Con respeto lo digo. Mbappé es el mejor jugador del mundo junto con Messi y Dibu Martínez", concluyó.

A lo largo de su exposición, los encargados de seguridad intentaron callarlo, hasta que finalmente terminaron retirándolo del lugar. Durante toda esta insólita secuencia, Scaloni trató de atender los reclamos con respeto, aunque se le escapó alguna que otra sonrisa de incredulidad. "Yo pensé que era algo preparado", lanzó incluso entre risas el DT al darse cuenta que era algo fuera del protocolo.