Bielsa tuvo un fuerte enojo con la transmisión de TV tras el empate de Uruguay ante Arabia Saudita: el motivo

Tras el 1-1 de Uruguay en el debut mundialista, Marcelo Bielsa protagonizó un tenso momento a un costado del campo de juego cuando se disponía a dar una nota.

Marcelo Bielsa no se fue para nada conforme con el debut de Uruguay ante Arabia Saudita en el Mundial 2026, y así lo hizo saber en el post partido. Sin embargo, antes de esgrimir palabra alguna, el Loco se sacó de sus cabales por una situación que excedió al electrizante 1-1 que tuvo lugar en el Hard Rock Stadium de Miami.

El argentino, que siempre suele mostrarse muy distante de la prensa, explotó contra la transmisión de TV por la demora a la hora de arrancar la entrevista a un costado del campo del juego. Cansado de esperar, el DT de la Celeste apuró el trámite con una lapidaria frase: "“¡Dale, viejo! Arranquen de una vez”, lanzó, visiblemente enojado.

Aunque aún no se había activado el audio del micrófono, la cámara estaba enfocando a Bielsa y la lectura de sus labios dejó en evidencia todo el episodio. Tras el fuerte reclamo, la periodista arrancó enseguida con una nota que debió remar y mucho ante las respuestas cortas y concisas que le propinó el técnico de la selección charrúa.

Video: el enojo de Marcelo Bielsa por la demora de la nota post partido El enojo de Bielsa con la transmisión de TV. El enojo de Bielsa con la transmisión de TV. Video: Telemundo Deportes "Era un rival que debimos superar y concedimos minutos en el primer tiempo que no indican que hayamos hecho las cosas bien", admitió el Loco, lamentándose por el resultado y, al mismo tiempo, haciendo una autocrítica muy puntual al rendimiento de Uruguay.