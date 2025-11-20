Atento, Boca: el equipo sudamericano que viene a la carga por Luis Advíncula

En las últimas horas, un equipo del continente sudamericano puso los ojos en el Rayo, futbolista que no sumó muchos minutos en el último semestre en Boca.

Boca Juniors se entrena con la mente puesta en lo que será el choque de octavos de final de este domingo a las 20 horas frente a Talleres de Córdoba en la Bombonera. De cara a este partido, Claudio Úbeda ya comenzó a definir el posible once que saldrá a la cancha para medirse ante los dirigidos por Tevez.

De todas maneras, no todos los jugadores tienen la cabeza puesta en el mata mata frente a la T, ya que hay algunos que hace un tiempo no vienen sumando minutos y quedaron relegados en la consideración del DT. Uno de ellos es Luis Advíncula, quien perdió el puesta ante Juan Barinaga y apenas sumó unos minutos en este semestre.

Ante ello, el Rayo ya comenzó a ser sondeado por algunos equipos del fútbol sudamericano. Hace algunas semanas atrás, Alianza Lima inició contactos informales con el jugador y por el momento la oferta sigue sobre la mesa. Sin embargo, en las últimas horas se sumó un nuevo contendiente que desea repatriarlo para que tenga su tercer ciclo en el club.

Sporting Cristal viene a la carga por Luis Advíncula Se trata de Sporting Cristal, el segundo equipo en el que Luis Advíncula disputó más partidos a lo largo de su carrera (el primero es Boca), según informó el programa Hablemos de MAX.