Así está la Bombonera durante el resembrado del campo de juego, mientras Boca afronta una seguidilla como visitante

Boca puso manos a la obra para reacondicionar el campo de juego de la Bombonera para que esté como nuevo el próximo partido que juegue de local.

Boca Juniors confirmó este domingo su gran momento con el triunfo 1-0 sobre River en el Superclásico y estiró su invicto a 13 partidos, con un balance de 7 victoria y 6 empates -la última derrota fue el 8 de febrero contra Vélez por la fecha 4 del Apertura-.

Además, comenzó de la mejor manera posible una dura seguidilla de 5 compromisos en condición de visitante, ya que tras vencer al Millonario en Núñez, le tocará enfrentar fuera de casa a Defensa y Justicia, Cruzeiro, Central Córdoba de Santiago del Estero y Barcelona de Guayaquil.

Las primeras imágenes del resembrado de la Bombonera Las primeras imágenes del resembrado de la Bombonera Teniendo en cuenta que no volverán a jugar como local por lo menos hasta el segundo fin de semana de mayo por los octavos de final del Apertura (si es que clasifica entre los primeros cuatro equipos de su zona), en Brandsen 805 aprovecharon para reacondicionar la Bombonera.

Días atrás se supo que mientras River corría contra el reloj para tratar de arreglar el césped para el Superclásico tras lo mal que quedó por los recitales de AC/DC en el Monumental, en la Ribera "aventajaron" a su eterno rival y comenzaron el resembrado del campo de juego.