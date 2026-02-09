Arrancó el Argentina Open: los 12 tenistas nacionales que competirán en la edición 2026

Este lunes dio inicio el ATP 250 de Buenos Aires en el histórico Lawn Tennis Club y el prestigioso torneo cuenta con una nutrida presencia albiceleste. ¿Quiénes son?

El Argentina Open inició este lunes en el Buenos Aires Lawn Tennis Club y cuenta con la presencia de doce tenistas albicelestes, cuatro de ellos como cabezas de serie.

El partido inaugural fue entre el bosnio Damir Dzumhur y el boliviano Hugo Dellien, que se impuso en sets corridos por 6-4 y 6-1. En esta edición del ATP 250, doce serán los argentinos que competirán por el título en Buenos Aires.

Los 12 tenistas nacionales que participarán en el Argentina Open 2026 La cabeza de serie número uno será Francisco Cerúndolo (19°), que viene de quedar eliminado en la cuarta ronda del Australian Open ante el alemán Alexander Zverev (4°), hace 15 días. El tenista de 27 años debutará el miércoles ante Dellien, en el marco de los octavos de final.

Fran Cerúndolo Abierto de Australia Fran Cerúndolo debutará el próximo miércoles en el Argentina Open. EFE El cuarto cabeza de serie será Sebastián Báez (34°), que tuvo su última presentación el pasado miércoles 21 de enero cuando perdió con el italiano Lorenzo Dardieri en la segunda ronda del Australian Open. El oriundo del municipio bonaerense de San Martín debutará el miércoles ante el ganador del partido entre el peruano Ignacio Buse y el italiano Francesco Passaro.

Camilo Ugo Carabelli (47°) será la sexta cabeza de serie, tras consagrarse campeón del Rosario Challenger este domingo al vencer en dos sets a su compatriota, Román Burruchaga (104°), que también participará de este Argentina Open. El tenista de 26 años debutará este martes ante su compatriota Francisco Comesaña (63°), en el marco de los treintaidosavos de final y, de avanzar, podría enfrentar al argentino Mariano Navone (73°) que debe vencer al estadounidense Emilio Nava.