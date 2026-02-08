Camilo Ugo Carabelli retuvo el título en el Challenger de Rosario y llega afilado al Argentina Open
El porteño Camilo Ugo Carabelli venció en sets corridos a Román Burruchaga, fue campeón por segundo año seguido y se prepara para el ATP de Buenos Aires.
El tenista argentino Camilo Ugo Carabelli ratificó su gran presente y se consagró campeón del Challenger de Rosario por segundo año consecutivo. Este domingo, el primer preclasificado del certamen superó en la final a su compatriota Román Andrés Burruchaga por 6-2 y 6-3.
El torneo se disputó sobre canchas de polvo de ladrillo en el Jockey Club de la ciudad santafesina y sirvió como antesala del Argentina Open, ATP 250 de Buenos Aires, que comenzará el lunes 9 de febrero en el Buenos Aires Lawn Tennis Club.
El porteño, ubicado en el puesto 48 del ránking ATP, coronó una semana impecable y se quedó con el título con autoridad y merecimiento, tras imponerse en el partido decisivo en 1 hora y 40 minutos de juego.
Del otro lado estuvo Burruchaga (hijo del campeón del mundo en México 1986), número 118 del mundo, también nacido en la Ciudad de Buenos Aires, quien no pudo sostener el ritmo ante la solidez y regularidad de su rival.
De esta manera, Ugo Carabelli confirmó su favoritismo en el certamen rosarino y volvió a levantar el trofeo, consolidándose como uno de los tenistas argentinos con mejor proyección en el circuito.