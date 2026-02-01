Argentina Open: se bajó el gran candidato al título por una lesión en el Abierto de Australia

A días del inicio del Argentina Open, el máximo favorito confirmó su ausencia a través de un video y explicó los motivos de su decisión.

El tenista italiano Lorenzo Musetti, actual número cinco del ranking ATP, anunció este domingo que se bajó del Argentina Open debido a la lesión que sufrió en el Abierto de Australia mientras enfrentaba a Novak Djokovic (4°) por los cuartos de final del torneo.

El nacido en Carrara de 23 años debió abandonar el duelo ante el serbio, válido por los cuartos de final del Grand Slam australiano, por un problema físico que más tarde se confirmó que había sido un desgarro en el bíceps femoral derecho.

A través de un video en redes sociales, Musetti dio a conocer la decisión de no participar del Buenos Aires ATP, competencia a la que llegaba como uno de los favoritos a quedarse con el título, con el fin de recuperarse bien para lo que resta de temporada.

"Lolo", se encontraba dos sets arriba ante Djokovic y estaba bien encaminado para meterse en semifinales del evento oceánico, cuando sintió una molestia en la pierna derecha que lo obligó a retirarse del terreno de juego y darle la clasificación al ex número uno del mundo, quien finalmente llegaría a la final y caería ante Carlos Alcaraz (1°) por 2-6, 6-2, 6-3 y 7-5.

“Me sometí a exámenes específicos y, lamentablemente, los resultados no fueron excelentes. Decidimos tomar un tiempo para recuperarme bien y desafortunadamente, es muy triste decirlo, pero no estaré participando del torneo de Buenos Aires. Les deseo toda la suerte y el éxito a los jugadores, a la organización y un amor especial para todos los fanáticos argentinos; espero que tengamos una segunda oportunidad el próximo año", expresó en el video el italiano.