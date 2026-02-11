Alianza Lima anunció la desvinculación de Carlos Zambrano tras ser denunciado por abuso sexual

El club peruano llegó a un acuerdo con el exdefensor de Boca para rescindir el contrato que finalizaba a fines de 2026 luego de la causa judicial en su contra.

El defensor peruano Carlos Zambrano dejó de ser futbolista de Alianza Lima después de llegar a un acuerdo ambas partes para finalizar su contrato tras la denuncia por presunto abuso sexual hacia el ex Boca.

El zaguero central había sido apartado del resto del plantel por la dirigencia del club peruano y finalmente siguió el camino de los ya liberados Miguel Trauco y Sergio Peña, también implicados y denunciados por la joven argentina de 22 años que fue la víctima, según su testimonio.

Hace algunas semanas, Alianza Lima confirmó las salidas de los jugadores Trauco y Peña luego de que fueran denunciados por presunto abuso sexual contra una joven argentina, en un hecho que habría ocurrido durante la pretemporada.

La presentación fue realizada por una joven argentina de 22 años, quien acusó a Trauco, Peña Flores y Zambrano por un hecho que habría ocurrido el 18 de enero en un hotel de Montevideo, Uruguay. Según consta en la denuncia, la joven asistió al hotel junto a una amiga tras una invitación cursada por Zambrano. En el lugar también se encontraban los otros dos jugadores mencionados. De acuerdo con su testimonio, luego de compartir bebidas alcohólicas en una habitación, habría sido agredida sexualmente por los tres futbolistas.

Tras conocerse la denuncia, Alianza Lima emitió un comunicado oficial en el que informó la separación indefinida de los tres futbolistas del primer equipo masculino y el inicio de un procedimiento disciplinario interno. “El club ha separado indefinidamente del primer equipo masculino a los futbolistas involucrados, a quienes se les ha iniciado un procedimiento disciplinario de acuerdo a nuestro reglamento interno”, señaló la institución. Con el corre de las semanas, el club le puso fin al ciclo de los jugadores involucrados.