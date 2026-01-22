Quiénes son los futbolistas que fueron denunciados por abuso sexual por una joven argentina

Se trata de tres jugadores del club Alianza Lima; uno de ellos estuvo en Boca. Se espera que el conjunto peruano determine si separa o no a los involucrados.

El episodio denunciado habría ocurrido en un hotel de Montevideo.

Un nuevo caso de abuso sexual sacude al fútbol sudamericano. En las últimas horas, tres jugadores del club peruano Alianza Lima fueron denunciados por violación por una joven argentina de 22 años. Se espera que en las próximas horas, el club peruano determine si separa o no a los jugadores involucrados.

Quiénes son los futbolistas denunciados Se trata del ex Boca, Carlos Zambrano, y de Miguel Trauco y Sergio Peña Flores, ambos integrantes habituales de la Selección de Perú.

Por un lado, Zambrano (34) se desempeña como defensor central y jugó en varios clubes europeos como el Schalke 04, St. Pauli, el Eintracht Fráncfort en Alemania, el PAOK Salónica en Grecia, y el Dinamo de Kiev en Ucrania. Además, jugó tres años en Boca Juniors, hasta que se unió a Alianza Lima en 2023. Zambrano fue picante contra la prensa. Carlos Zambrano, exjugador de Boca. Trauco (33) , se desempeña como lateral izquierdo y jugó en el Flamengo de Brasil (donde ganó títulos), el AS Saint-Étienne en Francia, y el San José Earthquakes en la MLS de Estados Unidos. Recientemente, jugó en el Criciúma de Brasil antes de regresar a Perú en 2025.

, se desempeña como lateral izquierdo y jugó en el Flamengo de Brasil (donde ganó títulos), el AS Saint-Étienne en Francia, y el San José Earthquakes en la MLS de Estados Unidos. Recientemente, jugó en el Criciúma de Brasil antes de regresar a Perú en 2025. Por último, Peña Flores (28) es un volante ofensivo que desarrolló gran parte de su carrera en Europa, destacando su paso por el Malmö FF de Suecia, donde ganó tres títulos de liga y dos copas suecas, y el PAOK Salónica de Grecia. En julio del 2025, regresó al club peruano. Como habría ocurrido el aberrante episodio Según informó A24, el episodio denunciado habría tenido lugar en el Hyatt Centric. Previamente, la joven había conocido a Zambrano y tras una cena, fue invitada al hotel donde se alojaba el conjunto peruano.

La joven accedió y se dirigió al lugar acompañada de una amiga. Según detalló, en el hotel aparecieron otros dos futbolistas, Trauco y Peña Flores. En un momento, la joven fue abusada sexualmente.

abuso sexual futbolistas Alianza Lima Uruguay Google Maps Sin embargo, según indicó, no decidió realizar la denuncia en Uruguay y regresó a la Argentina. Una vez en el país, fue atendida en un hospital de San Isidro y luego, en el Hospital Muñiz. A su vez, aportó la ropa que utilizó la noche del hecho para que sea analizada.