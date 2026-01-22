Una joven argentina denunció por violación a un ex Boca y a otros dos futbolistas
Se trata de los actuales jugador del club peruano Alianza Lima, Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña Flores.
Una joven argentina denunció por violación a tres futbolistas del club peruano Alianza Lima. Se trata del exBoca Carlos Zambrano y de Miguel Trauco y Sergio Peña Flores, ambos integrantes habituales de la Selección de Perú. El hecho habría ocurrido en un hotel de Montevideo.
Según informó A24, el episodio denunciado habría tenido lugar en el Hyatt Centric. Previamente, la joven había conocido a Zambrano y tras una cena, fue invitada al hotel donde se alojaba el conjunto peruano.
Te Podría Interesar
La joven accedió y se dirigió al lugar acompañada de una amiga. Según detalló, en el hotel aparecieron otros dos futbolistas, Trauco y Peña Flores. En un momento, la joven fue abusada sexualmente.
Sin embargo, según indicó, no decidió realizar la denuncia en Uruguay y regresó a la Argentina. Una vez en el país, fue atendida en un hospital de San Isidro y luego, en el Hospital Muñiz. A su vez, aportó la ropa que utilizó la noche del hecho para que sea analizada.
En las últimas horas, la joven realizó la denuncia ante el Juzgado Criminal y Correccional a cargo del juez Edmundo Rabbione. La Justicia argentina ya dio inicio a la investigación y en caso de que avance el expediente, deberá comunicar formalmente la imputación a la Justicia uruguaya.