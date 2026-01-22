Una joven argentina denunció por violación a un ex Boca y a otros dos futbolistas

Una joven argentina denunció por violación a tres futbolistas del club peruano Alianza Lima. Se trata del exBoca Carlos Zambrano y de Miguel Trauco y Sergio Peña Flores, ambos integrantes habituales de la Selección de Perú. El hecho habría ocurrido en un hotel de Montevideo.

Según informó A24, el episodio denunciado habría tenido lugar en el Hyatt Centric. Previamente, la joven había conocido a Zambrano y tras una cena, fue invitada al hotel donde se alojaba el conjunto peruano.

La joven accedió y se dirigió al lugar acompañada de una amiga. Según detalló, en el hotel aparecieron otros dos futbolistas, Trauco y Peña Flores. En un momento, la joven fue abusada sexualmente.

Sin embargo, según indicó, no decidió realizar la denuncia en Uruguay y regresó a la Argentina. Una vez en el país, fue atendida en un hospital de San Isidro y luego, en el Hospital Muñiz. A su vez, aportó la ropa que utilizó la noche del hecho para que sea analizada.