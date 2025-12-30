Sobreseyeron a los cuatro jugadores de Vélez que estaban acusados por abuso

Se trata de Sebastián Sosa, Braian Cufré, Abiel Osorio y José Ignacio Florentín Bobadilla, quienes habían sido denunciados por abuso.

En las últimas horas, los cuatro exjugadores de Vélez que estaban acusados de abusar de una joven tucumana fueron sobreseídos. Tras la resolución del juez, la querella anticipó que apelará la decisión.

A pocas horas del cierre del año judicial, el juez Augusto José Paz Almonacid, integrante del Colegio de Jueces Penales del Centro Judicial Capital, resolvió sobreseer y absolver a Sebastián Sosa, Braian Cufré, Abiel Osorio y José Ignacio Florentín Bobadilla, al considerar que “el hecho no constituye delito”.

Sin embargo, la querella, representada por los abogados Patricia Neme y Alejandro Char, ya anticipó su decisión de apelar la resolución del juez, por lo que el caso podría continuar su curso en una instancia superior.

La denuncia contra los cuatro exjugadores de Vélez La joven había radicado la denuncia en la Unidad Fiscal de Abuso Contra la Integridad Sexual N° 1, en la cual especificaba que había sido abusada por cuatro jugadores del Fortín, después del partido entre Vélez y Atlético Tucumán.