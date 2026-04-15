Álex Arce eterno: otro gol, otro capítulo en su idolatría leprosa

Álex Arce volvió a marcar y agranda su historia en Independiente Rivadavia con otro gol clave.

Arce volvió a aparecer en el momento justo, como tantas veces. En un escenario mítico, contra un rival de jerarquía y en un partido que puede marcar época, el paraguayo hizo lo que mejor sabe: convertir. Y hacerlo en un contexto así no hace más que alimentar una historia que ya es grande.

La historia de Arce con la Lepra Su nombre está ligado a los momentos más importantes del club en los últimos años. Fue protagonista central del ascenso a Primera en 2023, pieza clave en la histórica consagración en la Copa Argentina 2025 y, tras su regreso, volvió a demostrar que su vínculo con la Lepra no es casualidad, sino destino.

Su nombre está ligado a los momentos más importantes del club en los últimos años. Fue protagonista central del ascenso a Primera en 2023, pieza clave en la histórica consagración en la Copa Argentina 2025 y, tras su regreso, volvió a demostrar que su vínculo con la Lepra no es casualidad, sino destino.

Arce puso el 2-1 de la Lepra en el Maracaná Arce puso el 2-1 de la Lepra en el Maracaná

Porque Arce no es solo un goleador. Es un futbolista que aparece cuando más se lo necesita, que responde en las grandes citas y que genera una conexión especial con la gente. Cada gol suyo tiene algo más: tiene peso emocional, tiene historia, tiene identidad.