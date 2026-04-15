Álex Arce eterno: otro gol, otro capítulo en su idolatría leprosa
Álex Arce volvió a marcar y agranda su historia en Independiente Rivadavia con otro gol clave.
Arce volvió a aparecer en el momento justo, como tantas veces. En un escenario mítico, contra un rival de jerarquía y en un partido que puede marcar época, el paraguayo hizo lo que mejor sabe: convertir. Y hacerlo en un contexto así no hace más que alimentar una historia que ya es grande.
La historia de Arce con la Lepra
Su nombre está ligado a los momentos más importantes del club en los últimos años. Fue protagonista central del ascenso a Primera en 2023, pieza clave en la histórica consagración en la Copa Argentina 2025 y, tras su regreso, volvió a demostrar que su vínculo con la Lepra no es casualidad, sino destino.
Su nombre está ligado a los momentos más importantes del club en los últimos años. Fue protagonista central del ascenso a Primera en 2023, pieza clave en la histórica consagración en la Copa Argentina 2025 y, tras su regreso, volvió a demostrar que su vínculo con la Lepra no es casualidad, sino destino.
Porque Arce no es solo un goleador. Es un futbolista que aparece cuando más se lo necesita, que responde en las grandes citas y que genera una conexión especial con la gente. Cada gol suyo tiene algo más: tiene peso emocional, tiene historia, tiene identidad.
Lo del Maracaná suma un capítulo más. Uno de esos que quedan guardados. Porque no es lo mismo convertir en cualquier cancha que hacerlo en Brasil, en un estadio mítico y para poner en ventaja a un equipo que sueña en grande.
Hay jugadores que pasan. Y hay otros que dejan huella. Arce, definitivamente, nació para vestir la azul.