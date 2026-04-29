Alarma en la Selección: Julián Álvarez salió lesionado en Atlético de Madrid ante Arsenal y hay preocupación

La Selección argentina sigue de cerca la situación de Julián Álvarez , quien salió lesionado en el empate 1-1 entre Atlético de Madrid y Arsenal, por la ida de las semifinales de la Champions League .

La Araña había sido protagonista al convertir el gol del empate desde el punto penal, luego de la apertura del marcador de Viktor Gyökeres para el conjunto inglés. El equipo dirigido por Diego Simeone creció a partir de ese momento, pero el foco se trasladó rápidamente a la salud del delantero argentino.

La ejecución de Julián Álvarez para el 1-1 de Atlético de Madrid ante el Arsenal.

La ejecución de Julián Álvarez para el 1-1 de Atlético de Madrid ante el Arsenal.

A falta de 15 minutos para el final, Julián sufrió un golpe en el tobillo izquierdo tras un cruce con Eberechi Eze. Intentó continuar en cancha, pero terminó pidiendo el cambio y se retiró con visibles gestos de dolor.

Ahora, el parte médico del Atlético será clave para determinar la gravedad de la lesión, en un momento sensible de la temporada. El Colchonero se juega la clasificación a la final en la revancha que se disputará el próximo martes 5 de mayo en el Emirates Stadium de Londres.

Pero la preocupación también cruza el Atlántico. A 43 días del inicio del Mundial 2026, el cuerpo técnico que encabeza Lionel Scaloni sigue con atención la evolución de uno de sus delanteros clave en la búsqueda de defender el título conseguido en Qatar 2022.