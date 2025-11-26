¡Alarma en Independiente! Un grupo empresario ofreció U$7.500.000 por Kevin Lomónaco: la respuesta del club
En las últimas horas, Independiente recibió una tentadora oferta para desprenderse de Kevin Lomónaco, una de las figuras del equipo de Gustavo Quinteros. ¿Se va?
El Grupo Pachuca le presentó una oferta formal a Independiente de Avellaneda para adquirir a Kevin Lomónaco. La propuesta inicial fue de U$S7.500.000 por el 70 por ciento del pase, una cifra que, si bien representa un interés concreto y serio, no alcanzó las pretensiones económicas del Rojo por el marcador central.
Independiente rechazó la primera propuesta de Grupo Pachuca para comprar a Lomónaco
Actualmente, el club de Avellaneda posee el 75 por ciento de la ficha del futbolista, por lo que la oferta no solo quedó por debajo de lo esperado en términos de valuación, sino que también obligaría a definir cómo se resolvería el porcentaje restante, algo que la dirigencia considera un aspecto clave en cualquier negociación futura.
A pesar de rechazar el monto, desde la dirigencia de Independiente no cerraron la puerta a continuar las conversaciones y dejaron abierta la posibilidad de avanzar si el grupo empresario decide elevar la propuesta superadora.
La postura del Rey de Copas está directamente ligada al rol estratégico de Lomónaco en el equipo. El defensor se consolidó como un pilar fundamental y pieza estructural en la última temporada, por lo que desprenderse de él implicaría no solo un movimiento económico significativo, sino también un desafío deportivo inmediato para el cuerpo técnico encabezado por Gustavo Quinteros.
De esta forma, la CD entiende que una eventual transferencia deberá reflejar el valor real del jugador en el mercado y el impacto que tendría su salida en la estructura del primer equipo.
En qué club recalaría el defensor del Rojo en caso de ser adquirido por el grupo inversor
Según la información recabada de Noticias Argentinas, el destino que el Grupo Pachuca le daría al defensor sería Club León, una de las instituciones que integran el consorcio empresarial del ente mexicano. En caso de avanzar, el ex Bragantino desembarcaría en la Liga MX, un mercado que en los últimos años se ha caracterizado por invertir en futbolistas jóvenes con proyección y potencial de revalorización.
Por ahora, la negociación continúa abierta y en etapa de evaluación. Independiente espera una mejora en la oferta para considerar seriamente la transferencia, mientras Pachuca analiza los pasos a seguir. El futuro de Kevin Lomónaco, uno de los centrales más buscados del fútbol argentino, entra así en una fase decisiva que podría resolverse en los próximos días dependiendo del movimiento del grupo inversor.