¡Alarma en Independiente! Un grupo empresario ofreció U$7.500.000 por Kevin Lomónaco: la respuesta del club

En las últimas horas, Independiente recibió una tentadora oferta para desprenderse de Kevin Lomónaco, una de las figuras del equipo de Gustavo Quinteros. ¿Se va?

El Grupo Pachuca le presentó una oferta formal a Independiente de Avellaneda para adquirir a Kevin Lomónaco. La propuesta inicial fue de U$S7.500.000 por el 70 por ciento del pase, una cifra que, si bien representa un interés concreto y serio, no alcanzó las pretensiones económicas del Rojo por el marcador central.

Independiente rechazó la primera propuesta de Grupo Pachuca para comprar a Lomónaco Actualmente, el club de Avellaneda posee el 75 por ciento de la ficha del futbolista, por lo que la oferta no solo quedó por debajo de lo esperado en términos de valuación, sino que también obligaría a definir cómo se resolvería el porcentaje restante, algo que la dirigencia considera un aspecto clave en cualquier negociación futura.

A pesar de rechazar el monto, desde la dirigencia de Independiente no cerraron la puerta a continuar las conversaciones y dejaron abierta la posibilidad de avanzar si el grupo empresario decide elevar la propuesta superadora.

La postura del Rey de Copas está directamente ligada al rol estratégico de Lomónaco en el equipo. El defensor se consolidó como un pilar fundamental y pieza estructural en la última temporada, por lo que desprenderse de él implicaría no solo un movimiento económico significativo, sino también un desafío deportivo inmediato para el cuerpo técnico encabezado por Gustavo Quinteros.

Kevin Lomónaco pudo haber jugado su último partido en Independiente en la victoria 1-0 ante Rosario Central. FotoBaires De esta forma, la CD entiende que una eventual transferencia deberá reflejar el valor real del jugador en el mercado y el impacto que tendría su salida en la estructura del primer equipo.