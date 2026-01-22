A qué hora y por dónde ver la presentación del nuevo Alpine de Franco Colapinto para 2026

Alpine se prepara para uno de los momentos más esperados en la previa de la temporada 2026 de la Fórmula 1 . La escudería francesa ultima detalles para mostrar su nuevo proyecto deportivo, en un contexto atravesado por cambios reglamentarios profundos y grandes expectativas en torno a Franco Colapinto .

El equipo decidió apostar por una puesta en escena distinta, pensada para potenciar su imagen en una F1 cada vez más dominada por el impacto mediático. La idea es combinar espectáculo, marketing y ambición deportiva en un lanzamiento que tendrá como protagonistas a Colapinto y al francés Pierre Gasly.

Además del debut visual del monoplaza, el evento marcará el primer paso formal de una temporada clave para el piloto argentino , que buscará consolidarse en la categoría tras un 2025 exigente y con altibajos para Alpine .

La escudería Alpine confirmó una presentación distinta a pocas semanas del inicio de la temporada 2026. El A526 será revelado en un evento exclusivo montado sobre un crucero en el mar Balear, frente a la costa de Barcelona, con Franco Colapinto como una de las grandes caras del lanzamiento.

Comienza una nueva era para la Fórmula 1: Franco Colapinto y Pierre Gasly esperan ser protagonistas junto a Alpine.

La embarcación será provista por MSC, socio estratégico del equipo, y contará con invitados especiales, patrocinadores y figuras fuertes de la estructura deportiva, como Flavio Briatore, asesor del equipo, y Steve Nielsen, jefe de escudería, quienes acompañarán la puesta en escena.

A qué hora y por dónde ver la presentación

La presentación del Alpine A526 para la temporada 2026 de Fórmula 1 se llevará a cabo el próximo viernes y tendrá lugar en un crucero exclusivo en Barcelona, España. El evento se pondrá en marcha a las 8.30, hora de Argentina, y se podrá seguir por todos los canales oficiales de la escudería francesa.

De esta manera, los fanáticos podrán seguir en vivo cada detalle del nuevo monoplaza que manejarán Franco Colapinto y Pierre Gasly en la próxima campaña, en un lanzamiento pensado para generar impacto global.

Primeras imágenes del Alpine A526 en pista

El nuevo Alpine A526 salió a pista en Silverstone y rápidamente se viralizó un video en redes sociales. En las imágenes, compartidas por la cuenta de Chris Smiley, se puede ver al monoplaza girando a baja velocidad sobre el trazado británico, condicionado por las malas condiciones climáticas.

El auto A526 fue probado en Silverstone El auto A526 fue probado en Silverstone. Alpine Club

Según trascendió, el auto estaba siendo manejado por Pierre Gasly y también se pudo apreciar el sonido del motor Mercedes que impulsará al Alpine en esta temporada de Fórmula 1, una de las grandes apuestas técnicas del equipo para 2026.