A 10 años de su histórica consagración en la Premier, Leicester City descendió a Tercera División

El Leicester City, que en 2016 sorprendió al mundo con su título de la Premier League, perdió la categoría por segundo año consecutivo.

El 2 de mayo de 2016, hace casi exactamente 10 años, el Leicester City hacía historia y se consagraba campeón de la Premier League por primera vez en más de 130 años de existencia. Una gesta que parecía imposible para un club modesto y que convirtió a un equipo poco conocido fuera de las fronteras británicas en una sensación mundial.

Una década después de aquella hazaña, y a un año de que bajara de la máxima categoría inglesa a la EFL Championship, este martes 21 de abril, los Foxes empataron 2-2 como locales contra Hull City y confirmaron de este modo su segundo descenso consecutivo, por lo que la próxima temporada jugarán la League One, tercer escalón del fútbol inglés.

El momento en que se produjo el descenso del Leicester City El momento en que se produjo el descenso del Leicester City El elenco azul apuntaba a ser uno de los candidatos para el ascenso a Primera, pero rápidamente los golpeó la realidad. Con un descuento de 6 puntos por parte de la FA por irregularidades financieras, nunca logró despegar y en 44 partidos jugados sumó apenas 42 unidades. Con apenas 2 fechas más para finalizar el certamen, ya no tiene chance de alcanzar a Blackburn Rovers, que está 21° (último puesto de la permanencia) con 49 puntos.

Tras una década gloriosa, en el que ganó además de la Premier 2015/16 también la FA Cup 2021, Leicester City regresa a la Tercera División después de 17 años desde su último paso en la temporada 2008/09. Lo acompañará el Sheffield Wednesday, el cual ya había decretado la pérdida de categoría con mucha anticipación tras una pésima campaña y el descuento de 18 unidades.

El comunicado del Leicester con un mensaje para sus hinchas Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LCFC/status/2046710568531496975?s=20&partner=&hide_thread=false Following confirmation of Leicester City’s relegation to League One, Chairman Aiyawatt Srivaddhanaprabha has issued the following statement:



To our fans,



Relegation to League One is now confirmed. As Chairman, that responsibility sits with me. There are no excuses.



We have… pic.twitter.com/rKzmniJ34G — Leicester City (@LCFC) April 21, 2026 Tras confirmarse el descenso, el presidente del club, el tailandés Aiyawatt Srivaddhanaprabha, emitió un comunicado dirigido a los hinchas: "Como presidente, esa responsabilidad recae en mí. No hay excusas. Hemos experimentado los momentos más altos y ahora los más bajos, y el dolor lo compartimos todos nosotros. Lo siento de verdad por la decepción que hemos causado. Comprendo la intensidad de los sentimientos entre nuestros seguidores, y no damos por sentado su apoyo, especialmente en momentos como este", comienza el mensaje.