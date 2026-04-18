El histórico equipo campeón de Premier League que pende de un milagro para no descender a ¡3° división!

Un equipo que sorprendió al mundo y ganó la Premier League, está a un paso de perder la categoría por segundo año al hilo y jugar en la EFL League One.

Un histórico campeón de Premier League está al borde de descender a la Tercera División de Inglaterra.

El Leicester City perdió este sábado contra un rival directo, el Portsmouth (1-0), y está a cinco puntos de la salvación con tres partidos por jugar.

Los Foxes, campeones de la Premier League hace diez años, están al borde de sumar un segundo descenso consecutivo, esta vez a la League One, la tercera categoría del fútbol inglés.

El Leicester City está muy cerca de descender a la Tercera División de Inglaterra El Leicester sólo ha ganado uno de sus últimos 17 partidos y se encuentra penúltimo en la tabla con 41 puntos, únicamente por delante del Sheffield Wednesday, que tiene -4 por las sanciones deportivas que ha recibido por sus problemas financieros.

Foto: Leicester City El Leicester City, campeón de la Premier League en 2016, está a un paso de descender a la Tercera División de Inglaterra. EFE

El propio Leicester también fue sancionado esta campaña con la pérdida de seis puntos por las irregularidades financieras cometidas en la temporada 2023-2024 y hace escasos días perdió la apelación por este caso, por lo que ahí se escaparon muchas de las opciones de acercarse a la salvación.