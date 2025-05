El plantel de Boca volvió al hotel entre insultos de los hinchas: el incómodo momento

Boca se despidió del torneo Apertura al caer por 1-0 ante Independiente en La Bombonera. El equipo de Mariano Herrón mostró una pálida imagen (similar al encuentro frente a Lanús) y el Rojo de Julio Vaccari demostró el fútbol que viene jugando en sus últimos encuentros y con un golazo de Álvaro Angulo, el elenco de Avellaneda sacó pasajes para las semifinales del certamen y se medirá ante Huracán en el Libertadores de América.

Tras el final del partido y tal como sucedió en el encuentro ante el Granate, la hinchada de Boca perdió la paciencia y volvió a disparar contra los jugadores y la Comisión Directiva encabezada por Juan Román Riquelme. Lo primero que se escuchó fue el famoso grito de “que se vayan todos, que no quede ni uno solo” y unos minutos después comenzó a sonar el siguiente cántico “la comisión, la comisión, se va a la p… que lo parió”.

Sin embargo, eso no quedó ahí y luego de la dura eliminación, el plantel xeneize regresó al hotel en el cual se concentró horas previas al partido. Cuando los jugadores y parte del cuerpo técnico comenzaron a bajar del micro, algunos hinchas estaban esperándolos y tal como sucedió en el estadio volvieron a apuntar contra el mal presente y flojo rendimiento en los últimos compromisos.

Los insultos de los hinchas al plantel tras la eliminación

“Gracias por otra alegría”, “muertos”, “devuelvan la guita” y “váyanse todos, 90 minutos de m…. nos hicieron pasar” fueron algunas de las frases que se escucharon. Tras esos repudiables dichos, la gente no se calló y el primer futbolistas en bajar fue Edinson Cavani, quien no se salvó de las críticas: “Uruguayo esto es Boca no París” y “Cavani aprende a jugar a la pelota” le dijeron al delantero charrúa.

Ahora, el próximo partido del Xeneize será el 16 de junio en lo que será su estreno en el Mundial de Clubes ante el Benfica de Portugal. Luego se verá las caras con el Bayern Múnich y finalmente cerrará la fase de grupos ante el Auckland City. Además, en el medio se espera que Boca presente al nuevo entrenador que tomará las riendas del club.