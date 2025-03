Un campeón de la Libertadores con River le tiró varias bombas a Gallardo: “No me como más la galletita de…”

El clima en River está caliente. Tras la dura derrota por penales en la final de la Supercopa Internacional ante Talleres, las críticas se multiplicaron y no sólo de los hinchas. Facundo "Luigi" Villalba, ex jugador multicampeón y parte del plantel que alzó la Libertadores 96, lanzó munición pesada contra Marcelo Gallardo y su segundo ciclo al frente del equipo.

"Hay jugadores que no han dado la talla, pero el entrenador tampoco", disparó sin filtro en diálogo con Jogo Bonito. Y apuntó directo a las decisiones del Muñeco: “No se está haciendo cargo del juego que está mostrando River y es hora de que se haga cargo. Los jugadores que él trajo son muy caros para el fútbol argentino. Desde ya se tienen que acabar esas frases como ‘elijo creer’ y todas esas cosas. Ahora hay que arremangarse y mostrar el verdadero trabajo que tiene que hacer”.

Los responsables del momento de River

Los números respaldan su preocupación. River apenas marcó siete goles en ocho partidos del Apertura y, aunque sólo perdió un encuentro, el equipo genera pocas situaciones claras. “No me como más la galletita de cuando dice: ‘No me siento reflejado…’. Bueno, vos estás ahí. No son solo los jugadores. Eso me molesta, que la gente sólo apunte contra ellos. Hay jugadores que no dieron la talla, pero el entrenador tampoco”, insistió Luigi.

Más allá de sus críticas a Gallardo, Facundo "Luigi" Villalba también se refirió a la salida de Martín Demichelis y dejó en claro su postura: "¿Para vos debió continuar Demichelis? Pero lógico, es una locura cuando lo echaron. Yo ya se los dije a ustedes y me trataron de loco".

Villalba bancó a Demichelis y criticó su despido

Si bien reconoció que el exentrenador cometió errores en la gestión del vestuario, aseguró que su idea de juego le gustaba. "Lo único malo que hizo Demichelis fue hablar por detrás de los jugadores, eso no tiene perdón en el plantel. Pero futbolísticamente a mí me gustó lo que hizo. Terminó jugando con un plantel que no sé si lo habrá pedido él, con muchos lesionados y convocados a la selección. No tenía este equipo que tiene ahora River", sentenció.

Su pasado en la Reserva y la decisión de Gallardo

Luigi Villalba fue DT de la Reserva de River durante cinco años hasta que Gallardo decidió sacarlo.

Villalba no sólo fue jugador de River, también dirigió la Reserva entre 2015 y 2020 hasta que el propio Gallardo decidió desplazarlo. ¿El motivo? Según el ex DT juvenil, el Muñeco quería un cambio de perfil en la conducción del equipo.

"Me sorprendió un poco. Ya venía pensando en dirigir una Primera, había llegado a mi techo. Pero tuvimos una reunión y me dijo que no iba a seguir porque quería cambiar el perfil del DT de Reserva", recordó Luigi en diálogo con Súper Mitre Deportivo. Y aunque reconoció que fue una decisión que no compartió, se mostró orgulloso del trabajo hecho en su etapa: "Potenciamos jugadores, hay once que llegaron al plantel profesional: Montiel, Martínez Quarta, Palacios, Julián Álvarez, Sosa, Ferreira. Los números no mienten".

También deslizó una posible razón detrás de su salida: "Quizás él quería que no fuera tan sanguíneo como yo lo vivía al costado de la línea. Se lo dije. Para mí no era importante".

Otro ex del cuerpo técnico de Gallardo se sumó a las críticas

Villalba no fue el único en cuestionar al Muñeco tras la caída en la Supercopa. Minutos después de que Talleres levantara el trofeo, Rodrigo Sbroglia, ex ayudante de Gallardo que fue apartado del cuerpo técnico en 2018, publicó una historia en Instagram con una frase sugestiva: "Ley del karma".

La tormenta en River sigue creciendo. ¿Habrá respuesta de Gallardo o dejará pasar las críticas?