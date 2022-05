El palito del ex DT de la Reserva de River a Marcelo Gallardo: "En los partidos lo veo más..."

"Gallardo me comunicó que no iba a continuar porque quería cambiar el perfil del entrenador de Reserva". Corría diciembre de 2019, el mundo todavía no conocía el coronavirus y a River se le acababa de escurrir de las manos la chance de ser bicampeón de América por esos dos minutos fatales ante Flamengo, cuando el Luigi Villalba, DT de la Tercera División del Millonario durante cinco años anunciaba que el Muñeco había decidido correrlo de su cargo. "A lo mejor Gallardo no quería que viviera el partido de manera tan sanguínea como yo lo vivía al costado del campo de juego", explicó en aquel entonces.

El tiempo pasó, en 2020 Marcelo Gallardo puso a Juanjo Borrelli y Gustavo Fermani como dupla de entrenadores de la Reserva, en 2022 volvió a cambiar y designó a su excuñado Jonathan La Rosa en ese cargo, y en una entrevista con CNN Radio a Villalba le recordaron el motivo de su sorpresiva salida de River y el periodista Matías Bustos Milla le preguntó por la vehemencia con la que el propio DT millonario vive los partidos últimamente, tras lo cual se dio este ida y vuelta:

-En un par de oportunidades hablaste de tu salida de la Reserva de River y de tu charla con Marcelo, y si hay alguien a quien vemos pasional y sanguíneo es a Marcelo Gallardo dirigiendo. ¿El motivo de tu salida fue porque eras muy sanguíneo?

-Y... sí. Pero bueno... Sí, lo veo ahora que está un poco más sanguíneo Marcelo. Antes quizás era más de estar tranquilo, ahora lo veo un poco más sanguíneo. Y no está mal, está muy bien. Porque cada uno siente el fútbol como quiere. Pero bueno, las personas pueden cambiar y no está mal, sino todo lo contrario.

Luigi Villalba dirigió la Reserva de River durante cinco años, entre 2015 y 2019.

En 2021 Facundo Villalba tuvo su primera experiencia como técnico de mayores, al dirigir a San Martín de San Juan. Durante su paso por el Santo Sanjuanino el equipo ganó 7 partidos, empató 8 y perdió 11. Su ciclo se terminó tras un mal arranque de la temporada 2022 y una mala relación con la Comisión Directiva, cuyos manejos no eran del agrado del exfutbolista de River y Racing.