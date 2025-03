Martirena liquidó a Vaccari por su picante respuesta a Costas: “Él no ganó nada con Independiente y Gustavo…”

Independiente y Racing igualaron 1-1 en un vibrante clásico de Avellaneda en el Estadio Libertadores de América. Gastón Martirena abrió la cuenta para los hombres de Gustavo Costas mientras que Álvaro Angulo puso tablas en el marcador. De esta manera, el Rojo es líder de la Zona B junto a Rosario Central con 21 unidades mientras que la Academia está afuera de los puestos de clasificación (10•) con 12 unidades aunque tiene un partido menos que lo disputará este jueves ante Unión en Santa Fe.

El partido tuvo muchas llegadas de gol, roces y cruces entre futbolistas y muchas protestas en ambos bancos de suplentes. Pero como en cualquier clásico siempre va a haber chicanas y burlas de un equipo hacia otro. En conferencia de prensa, Julio Vaccari le respondió de manera picante a Gustavo Costas luego de que este se quejara del arbitraje de Nicolás Ramírez y aseguró que a Racing no le habían cobrado “ninguna falta”.

“Eso es algo que declaró él, cómo me voy a meter yo en algo que haya dicho el señor…”, comenzó diciendo el entrenador del Rojo. “Si hubo equivocaciones fueron para ambos lados. En cancha de Racing nosotros teníamos 9 futbolistas, ¿se acuerdan? Nos decían que habíamos hecho tiempo… Hay veces que no hay que hablar. Me toca dirigir al tercer grande del fútbol argentino, opino solamente de ese equipo”, lanzó.

Gastón Martirena no se quedó callado y le respondió a Vaccari

Ahora, quien le respondió al exentrenador de Defensa y Justicia fue Martirena, autor del tanto de la Academia. El lateral derecho uruguayo no se quedó callado y liquidó al DT del Rey de Copas: "Creo que todavía no ganó nada con Independiente. Y Gustavo llegó y ganó dos copas en Racing", sentenció en diálogo con ESPN Fútbol 1, en referencia a las consagraciones ante Cruzeiro en Asunción, por la Copa Sudamericana y Botafogo en Brasil, por la Recopa Sudamericana.

El fuerte reclamo de Gustavo Costas por el arbitraje de Ramírez en el clásico

“Hicimos un primer tiempo bárbaro, estaba para definirlo. En el segundo, Independiente nos cambió el partido. Pero, bueno, yo pienso que no nos cobraron nada. Fue alevoso. Después del partido de Boca, con San Lorenzo… Yo no soy de meter excusas, para nada, pero ya es alevoso lo que nos está pasando. Hoy fue alevoso. Independiente nos agarró la pelota y nosotros sufrimos no estar al 100% físicamente, pero después del partido con Boca se nos vino todo en contra”, mencionó Gustavo.