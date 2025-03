La picante respuesta de Vaccari tras la queja de Costas por el arbitraje: “Me toca dirigir al…”

Independiente y Racing jugaron un parejo, vibrante y caliente clásico de Avellaneda en el Estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini, pero ninguno pudo llevarse la victoria en la fecha 10 del torneo Apertura y el duelo terminó 1-1 gracias a los goles de Gastón Martirena y Álvaro Angulo. La tensión dentro de la cancha no terminó con el pitazo final y siguió en la sala de prensa, donde ambos técnicos dieron lugar a un picante cruce de declaraciones.

Luego del empate, habló primero el DT de la Academia Gustavo Costas, quien se quejó enfáticamente por el arbitraje de Nicolás Ramírez y aseguró que a Racing no le habían cobrado “ninguna falta”. Costas declaró, con el recuerdo fresco en la memoria del partido ante Boca que derivó en escándalo por las quejas de Raúl Cascini y miembros del Mundo Boca: “Yo pienso que no nos cobraron nada”.

La queja de Costas

“Fue alevoso. Después del partido de Boca, con San Lorenzo… Yo no soy de meter excusas, para nada, pero ya es alevoso lo que nos está pasando”, continuó el DT de 62 años. “Hoy fue alevoso. Independiente nos agarró la pelota y nosotros sufrimos no estar al 100% físicamente, pero después del partido con Boca se nos vino todo en contra”.

Después fue el turno en conferencia de su par de Independiente, Julio Vaccari, a quien le preguntaron por la opinión de Costas. El ex DT de Defensa y Justicia no eludió el tema y contestó con ironía. “Eso es algo que declaró él, cómo me voy a meter yo en algo que haya dicho el señor…”, comenzó.

“Si hubo equivocaciones fueron para ambos lados”, opinó Vaccari, que luego se refirió con sarcasmo a la grandeza de los dos clubes de Avellaneda. “En cancha de Racing nosotros teníamos 9 futbolistas, ¿se acuerdan? Nos decían que habíamos hecho tiempo… Hay veces que no hay que hablar. Me toca dirigir al tercer grande del fútbol argentino, opino solamente de ese equipo”.

La picante respuesta de Vaccari