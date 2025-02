La advertencia de Gabriel Ávalos a River en la previa de la visita de Independiente al Monumental: "Vamos a ir a..."

El delantero paraguayo de Independiente, Gabriel Ávalos, palpitó lo que será el partido frente a River del próximo sábado, válido por la cuarta fecha del torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), y aseguró que su equipo "va a ir a ganar".

En declaraciones televisivas, el atacante de 34 años se refirió al clásico que se llevará a cabo en el Estadio Más Monumental desde las 20:15 y reconoció el gran momento que atraviesa el Rojo, donde tiene puntaje ideal en el campeonato y es el único líder de la Zona B y de la tabla anual.

"A cada cancha que vamos, vamos a ir a tratar de ganar, con el respeto que se merece River, que tiene muchos jugadores de jerarquía, si no es el mejor plantel del fútbol argentino. Aunque todavía no encuentren ese juego que muchos esperan, individualmente tienen cosas que te puede sorprender de un minuto a otro. Vamos a tratar de cerrarle los caminos y aprovechar lo que sabemos hacer", comenzó.

Ávalos palpitó el partido ante River. (Foto: Archivo)

No obstante, a pesar de conseguir tres triunfos importantes ante Sarmiento, Talleres de Córdoba y Gimnasia de La Plata en las tres primeras jornadas del torneo, Ávalos evitó dejarse llevar acerca de la posibilidad de gritar campeón en este 2025: "Soy de los que piensan que hay que ir paso a paso. No soy de los que piensa a largo plazo sino a corto, porque hay que ir mejorando cuestiones en el día a día y lleva su tiempo. Las ilusiones están y tenemos algo adentro de lo que queremos buscar, pero hay que ir dándole tiempo y trabajar de a poquito", indicó.

Por otro lado, el paraguayo se refirió a las adversidades que afrontó en sus comienzos en la institución de Avellaneda a principios del 2024: "Los primeros seis meses me costó bastante, pero desde julio del año pasado fue otra cosa. Pude sumar más goles, y arrancar así este año me hace sentir muy bien y genera que el grupo esté bastante confiado. En los primeros seis meses tuve muchas menos posibilidades de gol", aseveró en referencia al período en el que Carlos Tevez era el director técnico, previo a su renuncia en mayo.

Ávalos y el sueño de volver a ser convocado a la Selección de Paraguay. (Foto: Archivo)

Por otra parte, el exdelantero de Argentinos Juniors soñó con un posible retorno a la Selección de Paraguay, donde todavía no fue convocado por el entrenador de la Albirroja, Gustavo Alfaro. "Quiero sumar goles y aportarle al equipo para volver a la selección. La falta de rendimiento individual el año pasado me fue postergando un poco", señaló. Y concluyó: "Tenemos una responsabilidad tremenda, vamos a dar el 100% acá y eso me va a servir para algo muy importante para mí. Por suerte me tocó estar y me encantaría volver. Voy a trabajar para estar al nivel".

Fuente: NA