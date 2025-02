Darío Cvitanich confesó de qué equipo grande es hincha y no es Boca: “Soy de…”

Darío Cvitanich, exdelantero de Banfield, Boca y Racing, entre otros clubes, sorprendió con una revelación sobre su infancia. En una entrevista televisiva, el exfutbolista confesó que desde chico fue hincha de River, a pesar de haber sido campeón con el Xeneize en el Apertura 2011.

La confesión se dio en el programa Fútbol 3 de ESPN, cuando el periodista Martín Souto le hizo un ping pong de preguntas sobre los clubes en los que jugó. Al ser consultado sobre su preferencia entre Boca y River, Cvitanich no dudó: "Siempre fui hincha de River, pero me dediqué al fútbol al 100% y agradezco haber jugado en Boca, donde me fue bien y salí campeón".

La sorpresiva confesión de Darío Cvitanich

Hace un par de años, en una entrevista, Cvita reveló que su amor por el Millonario generó una situación incómoda con sus hermanos, fanáticos de River, quienes no quisieron acompañarlo el día que festejó el título con Boca. "Me dijeron ‘mirá, te deseamos lo mejor, pero no vamos a ir a la cancha el día que Boca salga campeón'", había contado en su momento.

Más allá de su fanatismo de chico, Cvitanich aclaró que su llegada a Boca en 2011 la vivió con mucho entusiasmo. Proveniente del Ajax de Holanda, aceptó el desafío con profesionalismo y dejó su huella en el club de la Ribera. Bajo la conducción de Julio César Falcioni, jugó 40 partidos, convirtió 10 goles y fue parte del equipo que llegó a la final de la Copa Libertadores 2012, donde Boca cayó ante Corinthians.

Darío Cvitanich convirtió 10 goles en 40 partidos en Boca entre 2011 y 2012. Foto: archivo.

Lo que pocos sabían es que, años después, River intentó sumarlo. En la previa de las semifinales de la Libertadores 2017, Marcelo Gallardo lo llamó para reforzar su equipo, pero el delantero decidió rechazar la propuesta. "Hablé con él aquella semana, antes del partido con Lanús. Si no acepté, fue porque estaba bien en Banfield. No me arrepiento, era lo que sentía en ese momento", explicó hace unos años en una entrevista con TyC Sports.

El testimonio de Cvitanich reabrió el debate sobre los jugadores que terminan defendiendo los colores de su eterno rival. Sin embargo, su caso es particular: fue hincha de River, pero su carrera lo llevó a ser campeón con Boca y a rechazar al Millonario en su mejor etapa. Una historia que suma un nuevo capítulo a las anécdotas de los futbolistas que dejan su pasión de lado por la profesionalidad.