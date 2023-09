El ex Boca que confesó ser hincha de River y tuvo problemas con sus familiares por jugar en el Xeneize

Boca recibirá a River en una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino, que siempre paraliza al país. Este en especial, contará con la particularidad de que tres futbolistas de los distintos planteles tienen pasado en el eterno rival, lo que le añade cierto morbo al partido. Maidana y Colidio en el Millonario, y Sarachi en el Xeneize.

Sin embargo, la historia marca que si el profesionalismo se respeta, un futbolista puede desempeñarse tranquilamente en una institución, a pesar de ser hincha de la otra y hasta puede llegar a salir campeón. Ese fue el caso de Darío Cvitanich, confeso hincha millonario que se coronó con Boca del Apertura 2011 y fue subcampeón de la Libertadores en el 2012.

Blandi, Cvitanich y Riquelme, la delantera versión 2011. Foto: Noticias Argentinas.

El exdelantero, surgido de Banfield, hace un tiempo brindó una entrevista con la señal de ESPN en la que contó sobre su simpatía por el Millonario y los inconvenientes que eso le trajo. "Sí, soy hincha de River, pero jugué en Boca. Tuve problemas con mis hermanos, por eso. Cuando salimos campeones con Boca, me dijeron ‘mirá, te deseamos lo mejor, pero no vamos a ir a la cancha el día que Boca salga campeón'".

El futbolista compartió plantel con el actual vicepresidente del club, Juan Román Riquelme y fue dirigido por Julio César Falcioni. Llegó a préstamo por un año, jugó 40 partidos y anotó 10 goles. Cuando se enteró del interés de Boca, mientras estaba en Ajax de Holanda, sintió una gran entusiasmo: "Yo sentía alegría de verdad porque lo tomé como un trabajo, siempre me brindé al 100%. No iba a influir, de hecho eso era de chico, después como que empecé a jugar al fútbol y me encariñé mucho con Banfield".

Cvitanich celebra con Riquelme. Foto: Noticias Argentinas.

Por último, Cvitanich reveló hace tiempo cuando estuvo cerca de firmar con River, luego de su paso por el clásico rival. "Fui un agradecido. Tuve la suerte de hablar con él (por Marcelo Gallardo) aquella semana, antes del partido con Lanús. Si la decisión mía fue que no, es porque estaba bien en Banfield en ese momento. No me arrepiento porque, en su momento, fue lo que quise elegir", explicó.