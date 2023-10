La tajante frase de Darío Cvitanich sobre si el Boca de Almirón es el mejor de Argentina: "Hay que ver qué..."

Alguna vez, el Juan Román Riquelme futbolista le dijo a un periodista: "Somos el mejor equipo del país. Estamos en la final de la Copa Argentina, somos el único equipo argentino en la semifinal de la Libertadores y somos el único puntero del fútbol argentino, ¿no? Entonces, si nosotros jugamos mal y a vos no te gusta cómo jugamos nosotros, yo te voy a preguntar: ¿Cómo juegan los otros 19 equipos del fútbol argentino?".

La frase bien podría aplicarse al presente de Boca, dirigido ahora por Jorge Almirón y en el que Román tiene un rol clave como vicepresidente. Finalista de Libertadores, semifinalista de Copa Argentina y aún así, recibiendo críticas por su rendimiento, a pesar de que partido a partido lo levanta. "Gana por penales", se quejan algunos escépticos. Lejos están de ubicarlo como el mejor equipo de Argentina.

En la previa a la gran final de la Copa Libertadores ante Fluminense, el turno de responder a la pregunta sobre si el equipo de Almirón es el mejor del país, le llegó a uno que supo jugar final continental con Boca, en el año 2012. Se trata de Darío Cvitanich, por entonces compañero de Román mientras el actual vicepresidente dejaba esa frase para el recuerdo.

Cvitanich y Riquelme. Juntos jugaron la final continental versión 2012. Foto: Noticias Argentinas.

"No se si se puede decir hoy si es el mejor del fútbol argentino, hay que ver qué es lo que se considera para ver si es el mejor. A mi me gustan los equipos que proponen y que juegan bien. A veces el resultado no va acompañado a eso", respondió Cvitanich.

Aún así, el delantero que se quedó con el grito ahogado en la final perdida ante Corinthians, ahora le deseó éxitos al equipo. "Boca tiene merecido llegar a la final. Boca siempre es Boca. En su momento fue un equipo muy cuestionado por la crítica. La realidad es que Boca se encuentra en una nueva final y ojalá pueda obtener la tan ansiada copa. Si no tuviéramos el espíritu amateur que tienen los argentinos, no podríamos competir con la economía de Brasil. Pero tanto Defensa, en la Sudamericana como Boca, en la Libertadores, dan pelea”.