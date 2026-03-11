Bomba en Godoy Cruz: un socio explotó y denunció 'persecución política' en el club

La interna en Godoy Cruz sumó un nuevo capítulo luego de las fuertes declaraciones de Sebastián Quiroga , socio del club, quien aseguró que fue sancionado tras los incidentes ocurridos el domingo en el estadio Feliciano Gambarte y denunció una persecución por parte de la dirigencia .

En diálogo con MDZ Radio , Quiroga explicó que recibió un correo electrónico informándole la sanción y aseguró que no tuvo participación en los hechos de violencia que se produjeron en la cancha.

“Me mandaron un mail diciéndome que estaba sancionado por los incidentes del domingo en el Gambarte. Yo estoy totalmente en contra de la violencia, de romper nuestro estadio y todo eso”, sostuvo.

El socio también aseguró que, hasta el momento, varios asociados fueron castigados mientras que, según su visión, quienes protagonizaron los disturbios dentro del estadio no recibieron sanciones.

“Ya sancionaron a cinco o seis socios, pero a los que hicieron el quilombo adentro no. Entonces esto es una persecución”, afirmó.

En ese sentido, Quiroga vinculó la situación con su participación en el espacio opositor que se presentó en las últimas elecciones del club.

“El club quiere amedrentar a los socios opositores. Yo estaba en la lista de Saju. Esto es muy del señor Mansur”, disparó.

Además, relató que el conflicto se originó luego de un reclamo que realizó en el playón del club al vicepresidente de la institución.

“A mí me sancionan porque le reclamé al vicepresidente qué hicieron con la plata de Andino y del Indio Fernández. Fue en el playón del club, no adentro del campo de juego”, explicó.

Quiroga también cuestionó las promesas realizadas por la dirigencia respecto al armado del plantel.

Por este video suspendieron a Quiroga y varios socios del Tomba

“El señor Mansur prometió un equipo para pelear el ascenso, pero trajo jugadores libres. Prometieron un volante y después dijeron que no arregló condiciones económicas”, dijo.

Y cerró con una frase que resume el motivo de su reclamo:

“Entonces yo pregunto: ¿dónde está la plata de Andino y de Fernández? Y cuando hago esa pregunta, me sancionan”.