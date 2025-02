Tremendo: Ronaldo eligió al mejor futbolista entre Leo Messi y Cristiano y no dudó

Ya ha pasado casi un mes desde la polémica declaración de Cristiano Ronaldo sobre quién es el mejor futbolista de la historia. En una entrevista con el periodista español Edu Aguirre en La Sexta, el astro portugués dejó claro que, según él, es el mejor de todos los tiempos: “Creo que soy el jugador más completo que ha existido. Es mi opinión. Hago todo en el fútbol: juego bien de cabeza, tiro bien las faltas, con el pie izquierdo, soy rápido, fuerte, salto alto. Hay gustos personales, algunos prefieren a Messi, Pelé o Maradona. Lo entiendo y lo respeto, pero decir que Cristiano no es completo es una mentira. Soy el más completo. No vi a nadie mejor que yo", afirmó.

A partir de ese momento, el debate se reavivó y, como era de esperar, generó polémica. Diversos periodistas, jugadores, entrenadores y personas vinculadas al mundo del fútbol comenzaron a expresar su opinión al respecto. Algunos estuvieron de acuerdo con la afirmación de Cristiano, otros la negaron rotundamente y se inclinaron por Lionel Messi como el número 1, mientras que otros decidieron no tomar partido y ofrecieron respuestas más neutras.

Ahora, quien ha dado su opinión sobre el tema es Ronaldo Nazário, uno de los mejores jugadores de la historia de Brasil y figura indiscutida del Mundial 2002. El exfutbolista del Real Madrid e Inter participó en un desafío para el canal de Romário, mítico futbolista brasileño, en el que se le pedía elegir entre dos opciones, y desde el inicio se eligió a él: “¿Ronaldo o Henry? Ronaldo. ¿Ronaldo o Haaland? Ronaldo. ¿Ronaldo o Lewandowski? Ronaldo. ¿ Ronaldo o Adriano? Ronaldo".

Ronaldo Nazário eligió entre Messi y Cristiano Ronaldo

A medida que le preguntaban seguía reafirmándose como el mejor y cuando llegó el momento de la comparación con CR7, O Fenómeno no dudó: ¿Ronaldo o Cristiano Ronaldo? Ehhh… Ronaldo". Sin embargo, luego de esa respuesta, le hicieron elegir entre él y Leo Messi y tampoco tuvo dudas en su elección, ya que termino escogiendo al futbolista del Inter Miami como el mejor jugador de todos los tiempos por encima de cualquier otro: "¿Ronaldo o Messi? Eeeeh… Messi, exclamó. Y finalmente, entre risas, cerró con “¿Ronaldo o Romário? Un empate”.

Aunque el Bicho lo supera en trofeos y también en números, la destreza de Ronaldo y su capacidad para definir dentro del área lo convirtieron en un jugador muy valorado. Sin embargo, él admite con plena convicción que el astro rosarino está a una gran distancia por encima y que, sin lugar a dudas, es el jugador más grande que ha existido en el fútbol.