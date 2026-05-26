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Estudiantes de La Plata

En vivo: Estudiantes va por la clasificación y empata 0-0 con Independiente Medellín

Por la última fecha del Grupo A, Estudiantes de La Plata necesita vencer a Independiente Medellín en UNO para avanzar. Si no gana, bajará a la Sudamericana.

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Estudiantes recibe a Independiente Medellín en el Estadio UNO.

Estudiantes recibe a Independiente Medellín en el Estadio UNO.

EFE

Por la sexta y última fecha del Grupo A de la Copa Libertadores 2026, Estudiantes de La Plata recibe a Independiente Medellín en el Estadio UNO. Si gana, el equipo del Cacique Medina avanzará a octavos de final; en caso contrario bajará a los playoffs de la Sudamericana.

El minuto a minuto de Estudiantes - Independiente Medellín

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