La picante respuesta de De Paul a Cristiano tras autoproclamarse el mejor de la historia: "El que entiende un poquito de fútbol..."

“Yo creo que soy el jugador más completo que ha existido. Es mi opinión. Hago todo en el fútbol: juego bien de cabeza, tiro bien faltas, con el pie izquierdo, soy rápido, fuerte, salto. Una cosa son los gustos, que te guste más Messi, Pelé o Maradona. Lo entiendo y lo respeto, pero decir que Cristiano no es completo es mentira. Soy el más completo. No vi nadie mejor que yo", sentenció Cristiano Ronaldo en una entrevista con el periodista español Edu Aguirre en La Sexta.

Desde ese momento, se reavivó el debate sobre quién es el mejor futbolista de la historia. Diferentes periodistas, jugadores, entrenadores y personas vinculadas al mundo del fútbol comenzaron a expresar su opinión al respecto. Algunos estuvieron de acuerdo con la declaración del astro portugués, otros rechazaron rotundamente su afirmación y optaron por Lionel Messi como el número 1, mientras que el resto evitó tomar partido por alguno de los dos y dio diferentes respuestas.

Ahora quien salió a dar su opinión fue Rodrigo De Paul. El mediocampista de la Selección argentina y del Atlético de Madrid cruzó al Bicho y dejó en claro quién es el mejor de la historia para el: “Supongo que lo debo decir desde algún lugar políticamente correcto, porque no quiero quilombos”, mencionó en primera instancia en una entrevista con Infobae.

De Paul eligió a Leo Messi como el mejor futbolista de todos los tiempos. (Foto: archivo)

“Pero yo siento que el que vio un poco de fútbol o entiende un poquitito sabe que como el Diez no va a haber nadie, lo que hizo, lo que logró, sobre todo lo que generó en la gente“, dejando en claro que Lionel Messi, su gran amigo en la Selección, es el mejor jugador de la historia del fútbol.

Para cerrar con el tema, el Motorcito comparó al astro rosarino con el portugués desde otro punto de vista: “No hablemos ni de títulos ni de cosas, porque lo que generó… la gente paga cualquier cosa por verlo a él, para ver cómo se saca un tipo de encima, cómo mete un pase gol. Leo es arte. El otro es un animal competitivo, es un terrible goleador. Pero el Diez es arte”, concluyó.