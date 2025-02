La fuerte advertencia de Vaccari a sus jugadores tras el 1-1 con Platense: “Pretender jugar siempre así sería…”

Independiente desperdició la oportunidad de mantenerse en lo más alto de la Zona B del torneo Apertura. El equipo de Julio Vaccari estuvo a solo minutos de lograr una importante victoria en Vicente López, gracias a un gol de Álvaro Angulo. Sin embargo, un autogol de Franco Paredes en el minuto 90 selló el empate 1-1 a favor de Platense, y ambos equipos terminaron repartiendo puntos.

Aunque ninguno de los dos perdió, ambos se mostraron molestos con el arbitraje de Juan Pafundi. Desde el lado del Rojo, se reclamó una evidente infracción de Ignacio Vázquez sobre Matías Giménez Rojas antes de la falta que derivó en el gol del empate del Calamar. Por su parte, el equipo local protestó por un posible penal de Adrián Sporle sobre Augusto Lotti a los 20 minutos del primer tiempo. Sin embargo, tanto Pafundi como el VAR determinaron que no hubo infracción.

El análisis de Julio Vaccari post empate ante Platense

Tras el empate en el Estadio Ciudad de Vicente López, Vaccari habló en conferencia de prensa, analizó el partido de sus dirigidos y elogió a su rival de turno: “No encontramos los caminos. No pudimos fluir en el medio. Quiero felicitar a Platense porque hace diez partidos que no pierde en esta cancha. Tengo muy claro que no todos los encuentros son iguales y es muy difícil el fútbol argentino. Yo me esperaba este partido. Sabíamos el planteo que iba a tener el rival. En el segundo tiempo, cuando hicimos los cambios, tuvimos un poco más de fluidez”, sentenció.

"La mayor virtud de los equipos es poder acomodarse a distintos rivales. Hoy a nosotros nos resultó incómodo el partido y no lo pudimos resolver. No siempre vamos a jugar como lo habíamos hecho en el partido anterior (triunfo por 3-0 a Vélez). Pretender jugar siempre así sería ilógico. El tema hoy fue más futbolístico que de actitud. El partido se jugó más donde Platense se siente cómodo que donde nosotros nos sentimos mejor”, añadió.

Independiente y Platense no se sacaron diferencias en Vicente López. (Foto: archivo)

Por otra parte, el exentrenador de Defensa y Justicia reconoció que Independiente buscó adaptar su juego a una cancha que no estaba en las mejores condiciones y que presentó algunos desniveles que complicaron la circulación de la pelota: “No hay excusas por el campo. Pero jugamos de una manera apropiada a lo que el rival nos iba a proponer y a lo que la cancha permite. Yo sabía que no íbamos a poder llevar la pelota de un lado a otro como ante Vélez. Sí es cierto que a Platense se le puede ganar de otra manera, como lo podríamos haber hecho hoy si no nos metíamos el gol en contra sobre el final”, concluyó.