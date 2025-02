La crítica de Álvaro Angulo al árbitro Pafundi por la jugada previa al gol de Platense: "Primero hubo falta..."

Independiente rescató un empate ante Platense en Vicente López, pero el sabor amargo quedó en el plantel de Julio Vaccari. El equipo de Avellaneda tuvo que pelear el partido hasta el final, consiguiendo la igualdad sobre el cierre con un gol en contra de Franco Paredes. Antes, el colombiano Álvaro Angulo había abierto el marcador con un tanto que, según sus propias palabras, fue "más un centro que un remate al arco".

Qué dijo Angulo sobre el arbitraje

"Primero hubo falta en contra de Mati (Giménez), el árbitro se equivoca y ahí viene el gol, por eso nos vamos con la bronca de que podíamos irnos con los tres puntos, hay que pasar página rápido y pensar en el sábado", lamentó Angulo tras el partido. Independiente sintió el desgaste en una cancha de dimensiones reducidas, con un rival que presionó de manera intensa. "Sabíamos que iba a ser así y por momentos lo pudimos manejar. Me voy con lo positivo de que el equipo corrió y mostró ganas", agregó.

La jugada polémica

Atención a este detalle: previo al tiro libre que derivó en el empate de Platense, todo Independiente pidió falta en esta jugada sobre Matías Giménez.



Consultado sobre su gol, Angulo expresó su felicidad, aunque con sensaciones encontradas por el resultado final. "Uno como jugador quiere aportarle a esta gran institución, cuando te llaman como refuerzo uno quiere hacer las cosas bien. La jugada se dio de un desborde donde tengo más fortaleza, quise tirar el centro y se fue al arco, feliz por eso pero con ese sin sabor de la victoria". Además, mencionó el apodo que le pusieron los hinchas de Independiente: "Creo que en la jugada del gol se vio el 'Turbo', lo saqué ahí y fue un lindo gol para el equipo".

Ahora, el Rojo debe enfocarse en lo que viene. "Ya tenemos que pensar en lo que es Instituto, ya no podemos pensar en este partido, mirar las cosas que hicimos bien, mirar las cosas que no para mejorarlas", cerró Angulo. Independiente suma 13 puntos y sigue en la pelea en la Zona B, pero sabe que el próximo partido será clave para no perderle pisada a Rosario Central, actual líder del grupo.