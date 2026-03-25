Nadie lo vio venir: la tragedia que sacude al fitness argentino

La noticia golpeó de lleno. De esas que nadie espera. De esas que frenan todo, aunque sea por un instante. Murió Gladys Castaños.

Y el fitness argentino no perdió sólo a una campeona. Perdió algo mucho más difícil de reemplazar.

Tenía 47 años. Había llegado a lo más alto del fisicoculturismo, con títulos que la ponían en la élite. Pero quedarse con eso sería contar apenas una parte de la historia.

Porque Gladys no era sólo lo que mostraban los podios. Era lo que pasaba abajo.

Su camino había empezado años atrás, con esfuerzo real, con sacrificio del que no se ve. En 2005 decidió meterse de lleno en un deporte que exige todo. Cinco años después ya era campeona argentina. Y en 2019, en Francia, se consagró campeona del mundo.

gladis castaños

Pero su verdadera dimensión no estaba en ese recorrido perfecto. Estaba en lo que generaba.

Entrenaba, enseñaba, acompañaba. Trabajaba con personas mayores, con gente que necesitaba volver a creer en su cuerpo, en su energía, en sus ganas. No formaba sólo atletas: formaba personas. Por eso, cuando en enero su salud empezó a complicarse, el ruido fue distinto.

No fue una noticia más. Fue preocupación. Fue cadena de apoyo. Fue gente preguntando, esperando, rezando.

Hasta que llegó el final.

Una infección avanzó sin darle tregua y terminó provocando un paro cardiorrespiratorio. Y ahí, en ese momento, todo lo que Gladys había construido volvió en forma de impacto.

El deporte quedó en silencio. Porque cuando se va alguien así, no alcanza con repasar títulos. No alcanza con decir “campeona del mundo”.

Se va una historia. Una energía. Una manera de estar.

Gladys Castaños fue todo eso.

Y por eso hoy, el golpe es mucho más grande de lo que dicen los resultados.