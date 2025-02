El conmovedor mensaje de Santiago Lencina tras su debut como titular en River: "Fue un..."

Marcelo Gallardo ha estado sorprendiendo en las últimas jornadas al convocar a varios jugadores de las Divisiones Inferiores. En el partido contra Independiente, el Muñeco citó a Agustín De La Cuesta; frente a Godoy Cruz, a Santiago Lencina, y ante Lanús repitió al volante y sumó a Giorgio Costantini, una de las promesas más destacadas de la cantera millonaria.

Antes del enfrentamiento contra el Granate, la gran sorpresa del entrenador de River fue la inclusión de Lencina en el equipo titular. El jugador de 19 años ya había debutado durante el interinato de Marcelo Escudero en el empate 0-0 frente a Unión en Santa Fe, pero el domingo pasado tuvo su primer partido como titular, donde completó un gran partido: demostró personalidad y calidad, pidió el balón, se asoció con sus compañeros, fue al ataque, filtró pases al área y completó una excelente actuación durante su tiempo en el campo.

Lencina y un emotivo mensaje tras su debut como titular. (Foto: River)

Al término del encuentro, el zurdo mostró su felicidad por haber debutado como titular, contó sus sensaciones tras su primer partido en el Monumental y dejó un emotivo mensaje: “Fue un sueño, algo que cualquier chico que arranca a jugar al fútbol de chiquito sueña, más siendo hincha de este club y con mi familia acá en la tribuna, con la gente y por suerte pudimos llevarnos una victoria y darle una alegría a la gente”, sentenció en diálogo con el canal oficial de River.

Por otra lado, reveló cómo se enteró que iba a jugar desde el arranque ante el Granate: "La verdad que fue todo muy rápido, ayer antes del entrenamiento me habló, me preguntó cómo estaba y me comunicó que iba de titular y la verdad que me puso muy feliz y también estoy muy agradecido. Le quiero mandar un saludo a la gente, gracias por el apoyo y a mi familia que siempre está conmigo y a la gente de mi pueblo en Chaco”, concluyó.

Gallardo explicó la inclusión de Lencina en el once titular. (Foto: Archivo)

Por su parte, el Muñeco explicó porque se decantó por el joven de 19 años y analizó su rendimiento en cancha: “Me decidí por él porque las alternativas naturales no estaban al cien. Además, con Lencina busqué mayor fluidez y frescura. De a poco se fue soltando e hizo un buen tándem con Montiel por derecha".