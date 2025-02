La espontánea frase de Gallardo para definir el momento de River en el Apertura: "Podríamos estar mejor, pero tampoco..."

Con un gol de Miguel Borja a los 32 minutos del segundo tiempo, y Franco Armani en modo "pulpo", River sumó tres puntos valiosos ante Lanús en el estadio Monumental. Sin embargo, el funcionamiento del equipo sigue sin convencer del todo. Tras el partido, Marcelo Gallardo analizó el rendimiento y dejó una frase que define el momento del equipo: "Podríamos estar mejor, pero tampoco estamos mal".

El DT de la Banda reconoció que el equipo mostró una mejor versión en el segundo tiempo, aunque todavía no logra marcar en los primeros tiempos de los partidos. "Mejoramos en el segundo tiempo y eso habla de que hay una respuesta del equipo desde la intención. Si en los primeros tiempos no los podemos abrir, tenemos control y no entramos a jugar con la desesperación si no salen las cosas", explicó.

Mirá lo que dijo Gallardo

Uno de los mayores problemas de este River 2025 es precisamente ese: la falta de contundencia en los primeros 45 minutos. "El fútbol argentino está muy parejo, a nadie se le hace fácil. Dentro de esa lógica estamos nosotros. Los rivales también te llevan a jugar de determinada manera, el fútbol argentino es muy físico y de mucho desgaste", detalló Gallardo. Aun así, destacó que "la posibilidad de abrir los partidos rápidamente te da tranquilidad, pero lo importante es que al menos de local hemos estado presente en esa búsqueda y tuvimos recompensa".

El Muñeco también fue autocrítico con el nivel de juego del equipo. "Nuestra búsqueda no está del todo aceitada, requiere mayor precisión a la hora de jugar. En definitiva, hemos tenido un arranque con mucha complejidad para jugar en el fútbol argentino y hay que atravesarlo", sentenció.

River sigue en carrera en el Apertura, pero su juego está lejos de su mejor versión. Gallardo lo sabe y su análisis lo deja claro. La gran pregunta es si el equipo podrá mejorar antes de que el torneo entre en su tramo decisivo.