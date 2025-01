Con el regreso de Driussi y dos ausencias, los convocados por Gallardo para recibir a Instituto

El River de Marcelo Gallardo recibirá mañana a las 21.30 a Instituto de Córdoba en el Monumental por la segunda fecha del torneo Apertura e intentará dejar atrás la pálida imagen que mostró en el debut ante Platense, en un partido que terminó 1-1. Se conocieron los 24 futbolistas convocados por el Muñeco, con un regreso estelar.

Entre los jugadores elegidos por el DT Gallardo se destaca, evidentemente, la aparición del único refuerzo que hasta ahora no había sido citado: Sebastián Driussi. El delantero de 28 años no había sido convocado por Gallardo para el partido con el Calamar para que terminara de aclimatarse, pero podría volver a ver acción ante la Gloria.

uD83DuDCDD Los convocados por Marcelo Gallardo para recibir a Instituto en casa por la fecha 2 del Torneo Apertura. uD83DuDCAA??#VamosRiver ??uD83DuDD34?? pic.twitter.com/MHv2cOpYS1 — River Plate (@RiverPlate) January 28, 2025

Driussi, que llegó del Dallas FC de la Major League Soccer (MLS), no juega desde el 19 de octubre. Si bien no se perfila para ser titular, podría volver a ponerse la camiseta de River después de casi ocho años. ¿Su último gol en el Millonario? Fue en un 1-1 ante San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro, por la el Campamento de Primera División 2016/17.

Por otro lado, la lista de convocados marca el regreso del lateral Fabricio Bustos, que había terminado la pretemporada con una sinovitis en la rodilla y tampoco había jugado contra Platense. El Pity Martínez, sin embargo, aún no está a disposición de Gallardo por una lesión en su aductor izquierdo y lo mismo sucede con Rodrigo Villagra, que, aunque se creía que estaría convocado, el Muñeco consideró que todavía no está óptimo físicamente. Además, no aparece Gattoni, quien había estado en la lista del partido ante Platense.

Con la inclusión de Driussi, los ocho refuerzos de River en este mercado de pases aparecen entre los elegibles. Gallardo, a su vez, planea repetir el equipo que igualó con el Calamar el sábado. El probable 11 sería: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña; Enzo Pérez, Giuliano Galoppo, Maximiliano Meza, Manuel Lanzini; Facundo Colidio y Miguel Ángel Borja.