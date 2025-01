Atento, Boca: uno de sus refuerzos es duda para el partido contra Unión

Boca inició el Torneo Apertura con un insípido empate 0-0 ante Argentinos Juniors en La Bombonera. En un partido donde las situaciones más claras fueron para el Bicho de la Paternal, que estrelló un tiro en el travesaño y generó una atajada sorpresiva de Brey, el equipo de Fernando Gago no logró cumplir con las expectativas y se conformó con un punto.

En este encuentro, Pintita hizo debutar oficialmente a Alan Velasco, Rodrigo Battaglia y Ayrton Costa. Además, Ander Herrera y Carlos Palacios regresaron al once titular tras la abultada goleada 5-0 sobre Argentino de Monte Maíz por la Copa Argentina. También se espera que Williams Alarcón y Agustín Marchesín estén disponibles para el próximo partido, que será este miércoles ante Unión en Santa Fe.

AAnder Herrera en duda para el duelo ante Unión. (Fotobaires)

Sin embargo, pensando en el duelo ante el Tatengue por la segunda jornada, Gago podría no contar con uno de sus refuerzos: Ander Herrera sufrió molestias lumbares al final del partido. Aunque no presenta una lesión grave, el entrenador podría optar por cuidarlo y en su lugar ingresaría Rodrigo Battaglia, otro de los refuerzos en este mercado de pases.

El español fue titular en ambos partidos, pero debido a que no jugó los 180 minutos completos (fue reemplazado en ambos encuentros), es probable que no esté en la convocatoria. Desde su llegada al club, el exjugador del PSG y Manchester United se ha convertido rápidamente en una pieza clave del esquema de Gago, y por eso el cuerpo técnico prefiere no arriesgarlo.

La tremenda patada de Ander Herrera a Alan Lescano

Una situación similar ocurre con Luis Advíncula y Marcos Rojo. El lateral derecho peruano fue sustituido por Lucas Blondel en los últimos minutos del partido, mientras que el defensor central salió al entretiempo, siendo reemplazado por Ayrton Costa. “Tuvo una carga en el tendón donde había tenido molestias durante la semana y preferí no arriesgarlo. Podía seguir jugando, pero opté por no forzarlo, para que termine bien el partido y cumpla con la cantidad de minutos que habíamos planificado. No pensaba que iba a completar los 90 minutos, de hecho, lo había planeado para unos 70 o 75, porque no tuvo mucha carga de partidos en la pretemporada”, explicó el DT en conferencia de prensa sobre el mundialista con la Selección argentina.