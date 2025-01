El exabrupto de Gago contra el árbitro Mastrángelo que no se vio en la transmisión de TV: “¡Siempre lo mismo con este p…!”

Boca no pudo ante Argentinos Juniors en su debut en el Torneo Apertura y terminó empatando 0-0 en La Bombonera. En un partido con pocas ocasiones claras, el "Bicho" fue el equipo que llevó más peligro al arco defendido por Leandro Brey. Un cabezazo de Tomás Molina que pegó en el travesaño y un disparo desde fuera del área de Oroz fueron las jugadas más destacadas del equipo dirigido por Nicolás Diez.

En el Xeneize, la jugada más peligrosa fue un disparo desviado de Braian Aguirre, junto con un gol anulado a Edinson Cavani. Sin embargo, además de no haber logrado quedarse con los tres puntos, el entrenador Fernando Gago no quedó conforme con el arbitraje de Hernán Mastrángelo. Sobre el cierre del primer tiempo, "Pintita" tuvo un intercambio de palabras con el árbitro que no fue captado por las cámaras de televisión.

El enojo de Fernando Gago con Hernán Mastrángelo

A los 36 minutos del primer tiempo, Aguirre se iba de cara al área cuando Godoy se cruzó y le puso el cuerpo. El defensor, exjugador de Newell's, le colocó la mano en el hombro y el defensor se dejó caer. Ante esta situación, Mastrángelo cobró falta en ataque, lo que desató la furia de Gago: "¡Hey, hey! El mismo foul tres veces acá y ahora lo cobra. Dejate de hinchar las pelotas. Siempre lo mismo con este pelotudo", exclamó el entrenador, visiblemente molesto.

En conferencia de prensa, el exentrenador de Racing pidió calma a los hinchas xeneizes: "Sin dudas, falta tiempo para ver el Boca que yo quiero. Es el primer partido del torneo y hemos incorporado jugadores nuevos. No es algo que se logre de un día para otro: necesitamos adaptarnos al ritmo del juego y dejar atrás las sensaciones de una pretemporada intensa. Los primeros partidos suelen ser difíciles, pero necesitamos ganar y mejorar el funcionamiento lo antes posible. Trabajaremos para lograrlo en el menor tiempo posible", afirmó.

Por su parte, en Argentinos Juniors tampoco quedaron conformes con el arbitraje de Mastrángelo. Creen que Ander Herrera, flamante refuerzo del cuadro de la Ribera, debió haber sido expulsado por un planchazo a Alan Lescano sobre el cierre de la primera mitad. Sin embargo, el árbitro no sancionó la jugada ni con tarjeta amarilla ni roja, y tampoco recibió una sugerencia del VAR para revisar la acción.