La tragedia que vivió Argentino de Monte Maíz tras caer ante Boca en la Copa Argentina: murió un canchero del club

La emoción de jugar ante Boca era inmensa tanto para los hinchas como para los futbolistas de Argentino de Monte Maíz. A pesar de la contundente derrota por 5-0 en los 32vos de final de la Copa Argentina, el equipo del Federal A intercambió camisetas y se sacó fotos con algunas de las figuras del conjunto dirigido por Gago, en lo que era una noche imborrable para sus carreras y la vida del humilde club cordobés. Sin embargo, después de disputar el encuentro ante el Xeneize, mientras viajaban de regreso al pueblo, el club vivió una tragedia: falleció Ariel Zeballos, canchero y colaborador de la institución centenaria.

Zeballos, de 38 años, había viajado junto al plantel y miles de hinchas para presenciar el encuentro en el Cementerio de los Elefantes, en Santa Fe. Al finalizar el partido, según informaron directivos del club, Ariel, quien se desempeñaba como canchero del predio donde se entrena el plantel de Argentino de Monte Maíz, tuvo que recibir asistencia de urgencia cuando los micros llegaron a uno de los peajes de la Autopista Rosario-Santa Fe. En ese preciso momento, fue trasladado al Hospital José María Cullen de Santa Fe, pero a pesar de los esfuerzos médicos, las maniobras de reanimación no tuvieron éxito y falleció.

La tragedia que vivió Argentino de Monte Maíz. (Foto: Archivo)

Zaya Zeballos, prima de Ariel, también había viajado para alentar al equipo y compartió detalles del lamentable suceso: “Al pasar el peaje de Sauce Viejo tuvimos que parar porque había una persona descompensada. Me dijeron que era Ariel, así que corrí hacia él y vi a una chica del mismo colectivo, de la misma hinchada, haciendo maniobras de RCP, pero no reaccionaba. Luego llegó la ambulancia, que tardó en llegar, y lo llevaron al Hospital Cullen. El médico me llamó y me dijo que había ingresado ya fallecido. Era un chico sano, que no consumía nada", relató en diálogo con el medio cordobés Cadena 3.

Por su parte, el Club Atlético Argentino de Monte Maíz publicó un emotivo comunicado en sus redes sociales en homenaje a Ariel Zeballos y expresó su solidaridad con la familia: "Con profunda tristeza, informamos el fallecimiento de nuestro querido colaborador Ariel Zeballos, quien nos dejó tras emprender el regreso a Monte Maíz, luego del partido de Copa Argentina entre nuestra institución y Boca Juniors".

"Ariel se unió a nuestro equipo hace varios años y, desde entonces, fue una parte fundamental de nuestra familia laboral. Su dedicación, profesionalismo y humanismo fueron constantes a lo largo de su tiempo con nosotros. Siempre destacó por su alegría, pasión y responsabilidad en cada tarea que desempeñaba, dejando una huella imborrable en todos nosotros. Acompañamos a la familia de Ariel en este momento tan doloroso, especialmente a Noemí y a sus hijos, y les enviamos nuestras más sinceras condolencias", añadió el club.

"Su legado y su espíritu seguirán vivos en nuestros corazones y en el trabajo que realizamos día a día. Fuiste no solo un gran profesional, sino también un amigo para muchos. Hasta siempre, Ariel… Desde el Club Deportivo Argentino agradecemos el apoyo y la comprensión de todos en estos momentos de profundo dolor", concluyó la institución cordobesa en sus redes.

El comunicado de Argentino de Monte Maíz recordando a Ariel Zeballos