La gran decisión de Boca en el vestuario con el plantel de Argentino de Monte Maíz tras el 5-0

Boca empezó con el pie derecho el 2025, a la altura de la expectativa que existía entre sus hinchas tras un gran mercado de pases, con siete refuerzos de los cuales tres debutaron ayer de manera oficial (Ander Herrera, Ayrton Costa y Carlos Palacios). Y, tras la primera victoria del año por los puntos, el plantel tuvo un valorable gesto con sus rivales.

Fue 5-0 por los 32vos de Copa Argentina ante Argentino de Monte Maíz en el Cementerio de los Elefantes de Santa Fe, pero el humilde equipo que milita en el Torneo Federal A no quiso que la goleada sufrida opacara su admiración. Por eso, luego del encuentro, los jugadores de Argentino se acercaron al vestuario rival y Boca decidió regalarles toda la indumentaria.

Antes de subir al colectivo, el plantel de Boca se hizo el tiempo para tomarse fotos y grabar videos para sus rivales, que, claro está, no acostumbran a cruzarse con los futbolistas de la Primera División. Luego, tras haber obsequiado de forma individual pecheras, pantalones y algunas camisetas, decidieron entregarle a Argentino de Monte Maíz toda la utilería restante y los futbolistas mostraron su gratitud. “Soy hincha de Boca, ya estaba declarado... Le agradecí y le deseé éxito”, aseguró Iván Amaya, que se llevó la 22 de Kevin Zenón.

“Cuando vinieron todos los jugadores de Argentino de Monte Maíz al vestuario algunos ya se habían llevado camisetas y después Boca decidió darles toda la utilería. Los bolsos se van vacíos. La utilería de Boca, toda para el plantel de Argentino de Monte Maíz. La verdad que es un gesto muy valorable”, destacó el periodista Tato Aguilera en TyC Sports, desde Santa Fe, tras el encuentro.

¿Cómo sigue el camino para Boca?

El Xeneize es el primer equipo que aseguró su plaza en los 16vos de final de la Copa Argentina y en dicha instancia aguarda por el ganador de Atlético Tucumán y All Boys. En unos hipotéticos octavos de final, Boca podría chocar con Newell’s Old Boys o Defensa y Justicia y, después, con Independiente. En semifinales podría verse las caras con Vélez, Estudiantes de la Plata o Huracán y en la final, si ambos llegan, lo que muchos quieren ver: Boca vs. River.