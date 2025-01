Abaldo habló sobre su situación y confirmó en donde jugará este semestre

Hace unos días se conoció el difícil momento que está atravesando Matías Abaldo. El delantero, campeón del Mundial Sub 20 con la Selección de Uruguay, fue liberado de la pretemporada de Gimnasia y Esgrima La Plata, ya que está enfrentando un complicado periodo relacionado con su salud mental. Por este motivo, el club emitió un comunicado al respecto: "El jugador Matías Abaldo ha sido licenciado de la pretemporada que se lleva a cabo en Uruguay para atender cuestiones personales relacionadas con su bienestar", indicó el club platense.

Ahora, el propio futbolista salió a hablar sobre su situación y dio buenas noticias al asegurar que se encuentra mejor. Además, aclaró en qué equipo jugará este semestre: "Me siento mucho mejor. Agradezco a toda la gente que me escribió, desde los vecinos del barrio hasta Edi Cavani y Luis Suárez. Todo ese apoyo me está ayudando muchísimo", contó el campeón del Mundial Sub 20 con la Selección de Uruguay en una entrevista con Punto Penal. "Jugar en Defensor Sporting es lo ideal porque es mi casa, y es donde quiero estar", sentenció Abaldo.

Abaldo habló sobre su situación y aclaró que esta bien. (Foto: Archivo)

Por su parte, Edgardo Lasalvia, mánager de Abaldo, explicó la situación y profundizó en el complicado momento que atraviesa el joven futbolista: "Matías está acompañado por su familia. Hoy a la tarde tenemos turno con el psiquiatra. Es un tema serio y profundo", señaló. Además, agregó: "Dentro de la cancha él es feliz, pero la distancia, las lesiones y la presión han empeorado su situación diaria. Me reuniré con Mariano Cowen (presidente de Gimnasia) para definir los próximos pasos".

Aunque está trabajando para ayudar a su representado, Lasalvia expresó su preocupación por un desenlace trágico relacionado con la salud mental: "Hablo constantemente con Matías, estamos muy preocupados. No queremos que le pase lo mismo que al Morro García, que por una situación que no pudo manejar, tomó una decisión irreversible. La salud mental es fundamental. El dinero va y viene, lo que realmente quiero es que Matías esté bien, que lo vea feliz".

"Hoy se siente infeliz, ni entrenando ni jugando. Se siente en deuda por las lesiones que está teniendo, por la presión que él mismo se pone, porque quiere hacer feliz a su madre y a mí. Estoy convencido de que hay algo más profundo. Lo que más me importa es que Matías esté sano, y que lo apoyemos para evitar una desgracia. No puede ser que no se quiera a sí mismo ni que no tenga ganas de vivir", añadió Lasalvia.