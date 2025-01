Gimnasia de La Plata liberó a Matías Abaldo de la pretemporada por motivos psicológicos

Gimnasia y Esgrima La Plata debutó en la Serie del Río de la Plata con una victoria por 3-2 ante Defensor Sporting el pasado martes en Uruguay. Sin embargo, uno de los grandes ausentes fue Matías Abaldo, delantero de 20 años, quien no integró la nómina del plantel dirigido por Marcelo Méndez.

En las últimas horas se conoció que el atacante, campeón del mundo juvenil con la selección uruguaya, atraviesa un complicado momento relacionado con su salud mental. Por este motivo, el club informó que el extremo derecho uruguayo no realizará la pretemporada con el plantel profesional.

“El jugador Matías Abaldo fue licenciado de la pretemporada que se lleva a cabo en Uruguay para atender cuestiones personales relacionadas con su bienestar”, indicó el club platense en un comunicado oficial. Al final del escrito, la institución expresó su apoyo ante la difícil situación que enfrenta el futbolista: “Estamos en contacto con su familia para brindar acompañamiento y nuestro staff profesional está trabajando para ofrecer el apoyo necesario en este momento. Agradecemos el respeto y la comprensión en situaciones sensibles como esta. ¡Fuerza, Mati! ¡Todo Gimnasia está con vos!”.

El Club de Gimnasia y Esgrima La Plata informa que el jugador Matías Abaldo fue licenciado de la pretemporada que se desarrolla en Uruguay para atender cuestiones personales relacionadas con su bienestar.



Por su parte, Edgardo Lasalvia, mánager de Abaldo, aclaró la situación y explicó el momento complicado que atraviesa el joven futbolista: "Matías está acompañado por su familia. Hoy a la tarde tenemos turno con el psiquiatra. Es un tema profundo", señaló. Además, añadió: "Dentro de la cancha él es feliz, pero la distancia, las lesiones y la presión han empeorado su situación cotidiana. Me reuniré con Mariano Cowen (presidente de Gimnasia) para definir los próximos pasos".

Aunque está trabajando para ayudar a su representado, Lasalvia expresó su preocupación por un desenlace trágico relacionado con la salud mental: "Hablo constantemente con Matías, estamos muy preocupados, no queremos que le pase lo mismo que al Morro García, que por una situación que no pudiera manejar, tome una decisión irreversible. La salud mental es fundamental. El dinero va y viene, yo lo que quiero es que Matías esté bien, que lo vea feliz", afirmó en diálogo con Deportivo 1270 de Radio Provincia.

“Hoy se siente infeliz, ni entrenando ni jugando. Se siente en deuda por las lesiones que está teniendo, por la presión que él mismo se pone, porque quiere hacer feliz a su madre y a mí. Estoy convencido de que hay un trasfondo. Lo que más me importa es que Matías esté sano y que lo contengamos para evitar una desgracia. No puede ser que no se quiera a sí mismo y que no tenga ganas de vivir", añadió Lasalvia.

Finalmente, el mánager envió un mensaje tranquilizador a los hinchas de Gimnasia y aseguró que no habrá inconvenientes económicos con el jugador: "Que la gente se quede tranquila, porque no habrá pérdida económica. Si es necesario, devolveremos el dinero. En todo caso, soy yo quien pierde. Lo más importante aquí es la salud mental, lo humano, la persona", concluyó.

