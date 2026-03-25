El brutal insulto de un piloto de Fórmula 1 a su auto que se volvió viral a horas del Gran Premio de Japón

Se viralizó un video en donde un piloto de Fórmula 1 no oculta su bronca y frustración por el mal funcionamiento de su monoplaza. ¿De quién se trata?

El paso de Lance Stroll por el Gran Premio de China dejó una de las imágenes más virales de la temporada 2026 de la Fórmula 1. El piloto de Aston Martin explotó contra su equipo por radio y lanzó una durísima frase sobre el monoplaza: “Es el mayor trozo de mierda que he conducido en mi vida”. Su frustración se vio reflejada también en pista, donde terminó anteúltimo en la clasificación y abandonó la carrera en Shanghái.

El feroz insulto de Lance Stroll sobre el auto de Aston Martin El feroz insulto de Lance Stroll sobre el auto de Aston Martin @Nachez98 No se trata de un hecho aislado: el canadiense ya había manifestado su descontento durante la pretemporada, al asegurar que lo único positivo del auto “es la decoración”. Pero el mal momento no es exclusivo de su lado del box. Fernando Alonso también fue crítico tras su abandono en China y apuntó indirectamente al rendimiento del equipo, con la mira puesta en mejorar de cara al Gran Premio de Japón.

El principal problema de la escudería está en la unidad de potencia desarrollada por Honda, que no logra ofrecer soluciones consistentes. Las vibraciones constantes afectan la conducción y limitan cualquier intento de evolución. Alonso fue contundente al describir la situación tras su abandono: aseguró que no sentía “ni manos ni pies” arriba del auto.

Lance Stroll y Fernando Alonso Foto: Aston Martin Lance Stroll y Fernando Alonso no ocultaron su furia con Aston Martin por el flojo rendimiento del monoplaza. Foto: Aston Martin Desde la marca japonesa reconocieron las dificultades. Shintaro Orihara explicó que hubo avances en la fiabilidad de la batería gracias a la reducción de vibraciones, aunque admitió que aún deben encontrar el origen del problema para poder solucionarlo definitivamente.