El llamativo motivo que dejó a Sebastián Villa sin formar parte de la selección de Colombia
Néstor Lorenzo, seleccionador de Colombia, confesó la causa por la que desafectó al delantero de Independiente Rivadavia para la fecha FIFA.
Luego del misterio que se generó en torno a la convocatoria de Sebastián Villa a la selección de Colombia, Néstor Lorenzo, entrenador del combinado cafetero, develó el motivo por el que el delantero de Independiente Rivadavia no figura en la lista que disputará la última fecha FIFA antes de la Copa del Mundo.
En plena preparación para la competencia que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá, la selección tricolor enfrentará este jueves a Croacia en el estadio Camping World, de Orlando, y luego lo hará ante Francia, el próximo domingo en el Northwest de Maryland.
Para la ocasión, Villa apareció en una pre lista de convocados, pero el jugador de la Lepra no figuró en la lista final, lo que generó un sinfín de interpretaciones, rumores e informaciones cruzadas, y despertó un misterio que este miércoles el seleccionador se encargó de develar.
El motivo puntual que sacó a Sebastián Villa de la selección de Colombia
El director técnico argentino Néstor Lorenzo habló este miércoles en conferencia de prensa y aclaró el motivo puntual que dejó a Sebastián Villa sin poder estar presente en la última convocatoria antes del Mundial: “La FIFA te obliga 15 días antes de que empieza la fecha FIFA a bloquear al jugador. Bloquear al jugador es mandarle una citación formal de que está citado a la selección. Yo hablé con Sebastián Villa y le dije 'te voy a bloquear', pero no quiere decir que sea convocado".
"Después los administrativos me dijeron que no tiene visa y le hicieron la visa americana. A Sebastián lo llamé porque como nunca estuvo en el proceso le dije 'vas a estar bloqueado', pero no quiere decir que va a ser convocado. Y después lo llamé para decirle 'no vas a ser convocado'. Me pareció un gesto hacia él para que no se caiga", expresó Lorenzo sobre la ausencia del atacante, quien continuará trabajando con el plantel de Alfredo Berti de cara a los próximos compromisos.