La picante respuesta de Verón a Jorge Brito por el caso de Sebastián Driussi: "Me sorprende que..."

River sigue reforzando su plantilla en este mercado de pases. El pasado martes, el equipo de Marcelo Gallardo concretó la incorporación de Sebastián Driussi, quien llega desde el Austin FC de la MLS. El Millonario pagó 10 millones de dólares por el delantero, lo que lo convierte en una de las compras más caras de la historia del club. A sus 28 años, el Gordo regresa al club del que es hincha. Sin embargo, su llegada no fue sencilla: el equipo estadounidense no aceptó una oferta inferior a la que pagó River, y además, Estudiantes de La Plata, junto con el magnate Foster Gillett, se metieron en las negociaciones.

Por esta razón, el presidente del cuadro de Núñez, Jorge Brito, cuestionó las acciones del empresario estadounidense, quien invierte en Estudiantes y ha realizado fichajes importantes en este mercado, como Cristian Medina (proveniente de Boca) y Lucas Alario (desde el Inter de Porto Alegre). "Yo no hago ofertas por jugadores sin antes tener el consentimiento de que el jugador quiere jugar en River. Hay que preguntarle al Austin si recibieron una oferta de Foster Gillett para Estudiantes, pero entiendo que Driussi ha manifestado que no jugaría en otro equipo de Argentina que no sea River. Cada uno tiene derecho a hacer lo que quiera con su dinero o con el que le prestan", fueron las críticas del presidente de la institución millonaria.

Verón le respondió a Brito. (Foto: Archivo)

Este viernes al mediodía, Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes, no se quedó callado y respondió de manera contundente: “No tuvimos contacto con Driussi. Lo que pasa es que Foster tiene una amistad con el dueño de Austin. Nosotros hicimos una averiguación antes de lo de River, pero la puerta se cerró cuando su representante me dijo que si volvía a Argentina, solo sería para jugar en River, y eso le resultó más conveniente. Nos dejó en el medio y subió la cotización, un buen negocio”, sentenció la Bruja en diálogo con Dsports Radio.

Luego, Verón añadió: “Como club no hicimos una oferta, fue solo una conversación. Me sorprende que a River le moleste, porque, al fin y al cabo, es River. Sabemos que el jugador va a jugar allí y, tal vez, nos ven como competencia. Nos posiciona como rivales. Un préstamo no debería molestarles; él maneja un banco que heredó de su padre, pero hoy lo gestiona él”.

La reflexión de Verón que involucra a Brito y el caso Driussi. (Foto: Archivo)

Por último, lanzó una reflexión: “Durante mucho tiempo, los clubes grandes usaron a los chicos y les sacaron los talentos de las Inferiores, aprovechándose de la necesidad de los equipos más chicos. Hoy nosotros nos plantamos de igual a igual. Si el chico quiere jugar en River, lo hará. Esto refleja una inseguridad en el presidente de River, porque nos ve como competencia”.