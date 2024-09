El DT de Talleres reveló qué le dijo el árbitro Merlos sobre el polémico gol de Boca: “No nos alcanza su explicación”

Boca superó a Talleres en los octavos de final de la Copa Argentina a través de una extensa definición por penales tras igualar 1-1 en los 90 minutos. Como tristemente suele suceder muy a menudo en el último tiempo, no faltaron las polémicas arbitrales, las acusaciones cruzadas y escándalos entre los dirigentes y el cuerpo arbitral. La jugada que desató la mayor cantidad de repercusiones y revuelo fue la del gol de Brian Aguirre para abrir el marcador, en la que la pelota salió por la línea de fondo y se dejó seguir con el juego, lo que desembocó en el tanto del Xeneize.

El arbitraje de Andrés Merlos fue ampliamente criticado y por parte del conjunto cordobés quedaron muy enojados con la decisión que tomó, al sentir que fueron muy perjudicados. Así lo expresó el entrenador de la T, Alexander Medina, en las declaraciones que dio ante la prensa en el post partido: "Pienso que no arbitró bien y que algunas jugadas no estuvieron bien decretadas, como el gol de Boca. Lamentablemente, hoy no creo que fue un buen arbitraje de Andrés".

Mirá el video

El DT se había quedado hablando con el juez para entender por qué no había cortado el juego cuando la pelota salió por la línea de fondo. "La explicación es que no la vio, que estaba muy lejos. Con eso no nos alcanza porque con jugadas capitales como puede ser un gol te cambia totalmente el desarrollo del partido y el estado de ánimo", contó.

Por otro lado, al ser consultado por los incidentes que acontecieron entre el cuerpo arbitral y los dirigentes de Talleres, el Cacique trató de mantenerse al margen: "No me quiero detener en estos aspectos porque prefiero que hable el presidente en estas cuestiones. Yo voy a tratar de hablar solamente del tema deportivo, que me involucra a mí", señaló.

"En la semana se habló muchísimo de este partido, de Merlos como árbitro...", agregó a continuación. Y para concluir, insistió con una importante cuestión reglamentaria: "Tanto del lado de Boca como de Talleres obviamente que iba a estar bajo la lupa, pero no quiero enfocar el tema deportivo en el arbitraje. ¿Si hay un gol ilícito, qué pasa ahí, cambia la ecuación? Obviamente que sí, más allá de que nosotros empatamos enseguida, pero no tendría que pasar. En la Copa Argentina tendría que haber VAR también", sentenció Medina.